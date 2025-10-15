Panamá completa 58 vuelos de retorno en el marco del memorando migratorio con Estados Unidos

Un total de 40 colombianos fueron retornados a la ciudad de Medellín, Colombia, este miércoles 15 de octubre en cumplimiento del Memorando de Entendimiento Migratorio entre Panamá y Estados Unidos, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Con este vuelo, la República de Panamá completa 58 operaciones chárter en el marco del memorando, mediante las cuales más de 2,300 personas han sido retornadas a sus países de origen.

De acuerdo con el SNM, en este grupo un total de 25 hombres y 5 mujeres fueron por deportados por la violación a las normas administrativas.

Mientras que 10 hombres fueron expulsados de Panamá tras comprobarse que mantenían antecedentes penales por delitos relacionados con posesión agravada de drogas.

Además, eran buscados por tráfico internacional de estupefacientes, explotación sexual comercial, homicidio agravado y la fabricación de estupefacientes.

Las autoridades panameñas reiteraron que estas acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos para fortalecer la gestión migratoria.

También el objetivo es la seguridad regional y garantizar que las medidas migratorias se apliquen dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos.