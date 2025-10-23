  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Cierre de urnas de la Lotería Fiscal de Panamá: Todo sobre el segundo sorteo

Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre de 2025.
Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre de 2025. DGI Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/10/2025 10:30
Las urnas para depositar los sobres con las facturas y participar de la Lotería Fiscal cerrará este jueves 23 de octubre en los diferentes puntos establecidos del país.

La Dirección General de Ingresos (DGI) ha habilitado agencias regionales y centros comerciales para que los contribuyentes depositen sus sobres con las facturas para participar en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal de Panamá.

Para participar en la Lotería Fiscal deberás cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben colocarse dentro de un sobre:

-Nombre completo

-Número de cédula

-Teléfono (preferiblemente celular)

-Correo electrónico-Dirección física

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

Detalles del segundo sorteo de la Lotería Fiscal

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el jueves 30 de octubre en el Centro Comercial Megamall, a partir de la 1:30 p.m..

Para este sorteo, serán válidas únicamente las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre.

Los participantes podrán ser acreedores de los siguientes premios:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00

El evento busca incentivar el cumplimiento fiscal y premiar a los consumidores que soliciten facturas al realizar sus compras.

Lo Nuevo