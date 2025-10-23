Cierre de urnas de la Lotería Fiscal de Panamá: Todo sobre el segundo sorteo

El <b>segundo sorteo de la Lotería Fiscal</b> se llevará a cabo el <b>jueves 30 de octubre</b> en el <b>Centro Comercial Megamall</b>, a partir de la <b>1:30 p.m.</b>.Para este sorteo, serán válidas únicamente las facturas emitidas entre el <b>28 de agosto y el 23 de octubre</b>.Los participantes podrán ser acreedores de los siguientes premios:<b>-5 premios</b> de <b>B/.10,000.00</b><b>-10 premios</b> de <b>B/.5,000.00</b><b>-10 premios</b> de <b>B/.1,000.00</b>El evento busca incentivar el cumplimiento fiscal y premiar a los consumidores que soliciten facturas al realizar sus compras.