Cierre de urnas de la Lotería Fiscal de Panamá: Todo sobre el segundo sorteo

La Dirección General de Ingresos (DGI) ha habilitado agencias regionales y centros comerciales para que los contribuyentes depositen sus sobres con las facturas para participar en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal de Panamá.

Para participar en la Lotería Fiscal deberás cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben colocarse dentro de un sobre:

-Nombre completo

-Número de cédula

-Teléfono (preferiblemente celular)

-Correo electrónico-Dirección física

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.