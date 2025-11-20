Lotería Fiscal en Panamá: Todos los detalles del último sorteo de 2025

La <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal </a></b>de Panamá, organizada por la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b> del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, mantiene su objetivo de incentivar la cultura tributaria y promover la formalidad en las compras mediante el uso de facturas válidas.El MEF confirmó que el <b>último sorteo del 2025</b> se realizará el <b>martes 30 de diciembre</b>, y que solo serán válidas las facturas emitidas entre el <b>31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025</b>, fecha en la que también se cerrarán las urnas de participación.