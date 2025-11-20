  1. Inicio
Lotería Fiscal en Panamá: Todos los detalles del último sorteo de 2025

El MEF confirma la fecha del último sorteo del 2025 de la Lotería Fiscal de Panamá.
Emiliana Tuñón
  • 20/11/2025 12:18
La Lotería Fiscal realizará su sorteo final del 2025 con más de B/.110 mil en premios para quienes depositen sus facturas en las urnas autorizadas.

La Lotería Fiscal de Panamá, organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mantiene su objetivo de incentivar la cultura tributaria y promover la formalidad en las compras mediante el uso de facturas válidas.

El MEF confirmó que el último sorteo del 2025 se realizará el martes 30 de diciembre, y que solo serán válidas las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025, fecha en la que también se cerrarán las urnas de participación.

Premios del último sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá

Para este último sorteo del año, la Lotería Fiscal entregará un total de B/.110,000.00, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

Para participar en la Lotería Fiscal deberás cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben colocarse dentro de un sobre:

-Nombre completo del remitente.

-Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros).

-Dirección física.

-Correo electrónico.

-Número telefónico.

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

Quienes deseen participar deberán depositar sus sobres hasta el lunes 22 de diciembre en los puntos habilitados por la DGI y en los centros comerciales autorizados a nivel nacional.

