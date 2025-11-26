Lotería fiscal de Panamá: Habilitan urnas para el último sorteo del 2025

La Dirección Nacional de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el tercer sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el martes 30 de diciembre. A partir del martes 25 de noviembre, se habilitarán más de 50 buzones a nivel nacional para que los ciudadanos puedan depositar los sobres con cinco facturas.

Solo serán válidas las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre.

Los premios establecidos para este sorteo son:

5 premios de 10 mil balboas

10 premios de 5 mil balboas

10 premios de 1,000 balboas