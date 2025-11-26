  1. Inicio
PANAMÁ

Lotería fiscal de Panamá: Habilitan urnas para el último sorteo del 2025

El último sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de diciembre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/11/2025 11:40
El MEF realizará el tercer sorteo de la Lotería Fiscal el 30 de diciembre y habilitará más de 50 buzones desde el 25 de noviembre para recibir las facturas participantes.

La Dirección Nacional de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el tercer sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el martes 30 de diciembre. A partir del martes 25 de noviembre, se habilitarán más de 50 buzones a nivel nacional para que los ciudadanos puedan depositar los sobres con cinco facturas.

Solo serán válidas las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre.

Los premios establecidos para este sorteo son:

5 premios de 10 mil balboas

10 premios de 5 mil balboas

10 premios de 1,000 balboas

Requisitos para participar en la Lotería Fiscal

Para participar debe reunir cinco facturas y colocarlas en un sobre cerrado y escribir en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo del remitente

Número de cédula (panameños), carné de residente permanente o pasaporte vigente (extranjeros)

Dirección física

Correo electrónico

Número telefónico

El MEF recordó que cualquier sobre mal sellado será anulado.

