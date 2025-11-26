Lotería fiscal de Panamá: Habilitan urnas para el último sorteo del 2025

La <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección Nacional de Ingresos (DGI)</a></b> del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> anunció que el tercer sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el martes 30 de diciembre. A partir del martes 25 de noviembre, se habilitarán más de 50 buzones a nivel nacional para que los ciudadanos puedan depositar los sobres con cinco facturas.Solo serán válidas las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre.Los premios establecidos para este sorteo son:5 premios de 10 mil balboas10 premios de 5 mil balboas10 premios de 1,000 balboas