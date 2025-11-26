Refuerzan seguridad: Panamá expulsa a extranjeros ligados al narcotráfico y tráfico de armas

El Servicio Nacional de Migración (SNM) deportó y expulsó la mañana de este miércoles 26 de noviembre a un grupo de ciudadanos extranjeros, como parte de las acciones de control migratorio que buscan reforzar la seguridad en el país.

A las 6:30 a.m., desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert de Albrook, salió un vuelo con 33 ciudadanos colombianos sancionados administrativamente conforme a la Ley Migratoria de Panamá. Del total, 27 eran hombres y 6 mujeres.

Sanciones aplicadas

28 personas deportadas

5 personas expulsadas, todos de sexo masculino

Según informó el SNM, los cinco expulsados mantenían antecedentes relacionados con tráfico internacional de drogas, tráfico y porte ilegal de armas, entre otras conductas vinculadas al crimen organizado, lo que los convertía en una amenaza para la seguridad pública y el orden interno.

El SNM recalcó que estas acciones forman parte de una política permanente de control, verificación y depuración migratoria, orientada a garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a la población.

“La institución reafirma su compromiso con el cumplimiento estricto de la legislación migratoria y con la ejecución de acciones firmes para salvaguardar la seguridad nacional”, reiteró la entidad.