Colombia sigue siendo el país con más deportados desde Panamá

Entre enero y septiembre de 2025, Panamá registró una disminución del <b>14.8 %</b> en la cantidad de personas deportadas y expulsadas del país, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del<a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion"> <b>Servicio Nacional de Migración (SNM)</b></a>. Mientras que en 2024, durante esos nueve meses, se contabilizaron <b>1,058 </b>procedimientos, en 2025 el total se redujo a <b>901 </b>personas removidas del territorio nacional.La caída se produjo tanto en las deportaciones como en las expulsiones. En los primeros nueve meses de 2024, se registraron <b>878 </b>deportaciones, cifra que descendió a <b>736</b> en 2025, lo que representa una disminución de <b>16.2 %</b>. En el caso de las expulsiones, el descenso fue más moderado, pasando de <b>180 </b>casos a <b>165</b> en igual periodo, equivalente a una reducción de<b> 8.3 %</b>.A pesar de esa reducción, las <b>deportaciones continúan siendo el tipo de medida migratoria más frecuente</b>, concentrando el <b>82 %</b> de los casos registrados en 2025, frente al <b>18 %</b> correspondiente a expulsiones. La tendencia era similar el año previo, lo que indica que la mayor parte de las acciones responden a violaciones administrativas y de ingreso irregular más que a sanciones penales o de seguridad pública.En cuanto al perfil de las personas sujetas a estas medidas, la mayoría sigue siendo <b>hombres</b>. Entre enero y septiembre de 2024, los hombres representaron el <b>89 % </b>de los casos, mientras que en 2025 esa participación se redujo ligeramente a <b>81 %</b>. Las mujeres, si bien siguen siendo minoría, mostraron un ligero incremento proporcional, pasando del <b>11 %</b> al <b>19 %</b> del total.La principal causa de deportación continúa siendo el <b>ingreso irregular al territorio panameño</b>, aunque la denominación específica varió entre los periodos comparados. En 2024, la causal predominante fue la <b>evasión de puestos de control</b>, mientras que en 2025 la categoría de mayor incidencia fue <b>ingresar al país en forma irregular</b>, que acumuló <b>709</b> de los <b>736 </b>casos de deportación. Ambas describen esencialmente el mismo patrón: ingreso sin autorización por puntos no habilitados o fuera de los controles oficiales.En el caso de las <b>expulsiones</b>, que se aplican usualmente a personas que han cumplido condena o representan una amenaza para la seguridad nacional, las principales causales identificadas fueron los <b>antecedentes penales y delitos graves</b>, incluyendo narcotráfico, delitos contra la seguridad colectiva y tráfico internacional de drogas. Estos patrones se mantienen consistentes en ambos años observados.Las cifras del <b>SNM</b> indican que el <b>país de origen predominante</b> entre las personas deportadas y expulsadas continúa siendo <b>Colombia</b>, que encabezó las cifras en 2024 y volvió a ocupar el primer lugar en 2025. Le siguen <b>Ecuador, Nicaragua, Venezuela</b>, y un grupo creciente de ciudadanos provenientes de África y Asia, particularmente de <b>Camerún, Nepal, India </b>y<b> Bangladesh</b>, lo que refleja la utilización de Panamá como punto de tránsito migratorio en rutas intercontinentales.La reducción en las cifras podría estar vinculada a un conjunto de factores, entre ellos <b>mayores controles fronterizos</b>, cooperación internacional en materia de movilidad humana y <b>ajustes logísticos en la atención</b> y seguimiento de flujos migratorios irregulares. Sin embargo, el peso predominante de las deportaciones por ingreso irregular sugiere que <b>Panamá continúa enfrentando presiones migratorias estructurales vinculadas a su posición estratégica como corredor entre América del Sur y América del Norte</b>.Las autoridades migratorias mantienen operativos de verificación en puntos fronterizos, terminales de transporte y áreas urbanas, con el objetivo de reforzar el ordenamiento de la movilidad humana y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.