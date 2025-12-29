Fiscalía analiza correos electrónicos del MOP por caso Viga H

La Fiscalía Anticorrupción, llevó a cabo este lunes 29 de diciembre una diligencia de inspección en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que incluyó análisis de correos electrónicos relacionado con el caso conocido como Vigas H.

La diligencia se realizó con la participación de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), así como de abogados defensores, y permitió recabar información relevante para el desarrollo de la investigación.

El caso Vigas H mantiene a 17 personas imputadas, de las cuales 13 enfrentan cargos por peculado doloso y cuatro por peculado culposo.

Además, tres personas ya han sido condenadas a 60 meses de prisión. De acuerdo con la Procuraduría, se han recuperado hasta el momento 378 vigas, además de haberse logrado resarcimiento económico al Estado.

Las investigaciones se iniciaron tras el hallazgo en 2024, de 142 vigas H en el sector de Las Mañanitas, lo que destapó una red de sustracción de materiales pertenecientes al MOP.

Según información previa del Ministerio de Obras Públicas, parte de las vigas recuperadas será utilizada en proyectos de infraestructura vial, principalmente en zonas rurales, con el objetivo de reforzar caminos y estructuras durante la temporada seca.

La entidad ha indicado que los materiales permanecerán en las regiones donde fueron encontrados para evitar costos adicionales de traslado, mientras continúan las diligencias dentro de este proceso judicial.