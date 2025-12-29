Ellas lideraron el cambio: las líderes más destacadas del 2025

El año 2025 quedará registrado en la historia reciente de Panamá como un período en el que el liderazgo femenino se hizo visible, sólido y transformador. Se trata de mujeres que se abrieron camino con trabajo sostenido, rompiendo techos de cristal, redefiniendo roles y ampliando las posibilidades para las nuevas generaciones. Sus trayectorias reflejan una evolución social donde el talento femenino no solo ocupa espacios, sino que los resignifica.

En esta edición especial, presentamos un recuento de algunas de las mujeres más destacadas del 2025. Algunas de ellas recocnocidas durante la gala de las 25 Mujeres más destacadas de Panamá 2025 del grupo editorial GESE ; otras protagonizaron nuestras ediciones; todas, sin excepción, dejaron huella con su aporte al desarrollo nacional y se consolidaron como referentes en sus respectivos campos.

En el ámbito del liderazgo y la gestión, Nitzeira Watson, CEO de The Nautical Institute Panama, se consolidó como una de las figuras empresariales más influyentes del país. Su visión estratégica, capacidad de innovación y compromiso con el desarrollo del sector marítimo marcaron un antes y un después en la profesionalización y proyección internacional de esta industria clave para Panamá.

Este impacto fue reconocido con el premio “Business Woman”, otorgado durante la gala de las 25 Mujeres más destacadas de Panamá 2025, un galardón que resalta no solo su éxito empresarial, sino también su influencia positiva en la generación de oportunidades, la formación de talento y el empoderamiento de nuevas líderes.

Junto a ella, mujeres como Guimara Tuñón, Mary Quintero, Ilya Espino de Marotta y Giulia de Sanctis destacaron durante el año por ocupar espacios de alta responsabilidad y toma de decisiones, evidenciando que el liderazgo femenino en Panamá avanza con paso firme y sostenido.

En el deporte, Atheyna Bylon marcó un hito histórico al convertirse en la primera mujer panameña en ganar una medalla olímpica. Su logro trascendió lo deportivo para transformarse en un símbolo de perseverancia, disciplina y orgullo nacional. Reconocida también en la gala de las 25 Mujeres más destacadas de Panamá, su impacto inspiró a miles de jóvenes y reafirmó el poder del deporte como herramienta de transformación social.

Por su parte, la gimnasta Hillary Heron tuvo un año sobresaliente tanto por su desempeño competitivo como por su creciente proyección internacional. Su inclusión en la prestigiosa lista 30 Under 30 de Forbes la consolidó como una de las atletas panameñas más prometedoras de su generación y como un ejemplo de excelencia, constancia y proyección global.

Desde el emprendimiento, Leticia Cortes, creadora de El Huerto de Lety, impulsó la agricultura urbana y la educación ambiental en climas cálidos, destacándose por su impacto social y sostenible. A ella se suman Laisy Montenegro, Coralia Salazar, Yhanisell Chávez Miranda y Cielo Araúz, emprendedoras que desarrollaron proyectos con enfoque comunitario, innovación y visión de futuro.

En el campo de la ciencia y la tecnología, Sandra López, destacó por su labor a la ciencia. Trabaja en el ICGES Panamá como investigadora en salud sénior, desde 2012. Creó el centro de citometría de flujo del ICGES; participa en estudios de epidemiología molecular sobre arbovirus y virus emergentes y lidera proyectos sobre inmunología viral y escape viral. Asimismo, la neurocientífica María Beatriz Carreira destacó en una de las edicciones por su investigación sobre el Alzheimer y su compromiso con una ciencia cercana, humana y socialmente relevante.

El arte, la cultura y la comunicación también fueron escenarios clave del empoderamiento femenino durante el año. Doralis Mela, premiada en la gala de las 25 Mujeres más destacadas de Panamá, se posicionó como una de las figuras musicales revelación, mientras que Odette Cortez, Kiara Pérez, Sofía Valdés y María Laura Castillero sobresalieron como artistas emergentes con proyección nacional e internacional.

En el cine, Sixta Díaz continuó fortaleciendo la industria audiovisual panameña desde la producción. Ingeniera industrial de formación y excolaboradora de la Autoridad del Canal de Panamá, en 2016 dio un giro decisivo a su carrera al incursionar en el cine nacional con la película Salsipuedes, iniciando un camino sólido en la industria junto a su esposo, el director Ricardo Aguilar Navarro.

Desde la creatividad, la comunicación y la formación de audiencias, Alexa Chacón abrió espacios de empoderamiento femenino desde la disciplina artística y la ocupación de territorios históricamente complejos para las mujeres. En un país donde aún se cuestiona la capacidad femenina para liderar proyectos creativos, editoriales y empresariales, Chacón se convirtió en una prueba viva de que el talento, la disciplina y la autenticidad abren puertas y transforman narrativas.

Mayra de Gracia, escritora juvenil, en 2025 fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30, en la categoría de Ciencia, Educación e Industrias Creativas, consolidándose como una de las escritoras de romance jóvenes más influyentes de Centroamérica. Su proyección internacional y la conexión lograda con miles de lectores la posicionaron como una de las autoras de romance más destacadas de la región.

Teacher Aileth, cantante y psicóloga, definió su camino desde muy joven como una firme creyente del poder transformador de la música. A través de su trabajo impactó de manera significativa en la educación infantil, utilizando el arte como herramienta para el desarrollo emocional, la creatividad y el aprendizaje, enseñando a los niños el manejo de las emociones y la importancia de establecer metas desde temprana edad.

Estas mujeres representan distintas generaciones, disciplinas y contextos, pero coinciden en su capacidad de transformar los obstáculos en oportunidades, de abrir camino para otras y de redefinir el concepto de éxito desde una perspectiva más humana, inclusiva y sostenible. Sus historias no solo inspiran, sino que también cuestionan estructuras, rompen estereotipos y abren conversaciones necesarias sobre equidad, liderazgo y compromiso social.

Hoy, conmemoramos y recordamos el impacto colectivo de algunas de las mujeres que, desde sus espacios, están construyendo un país más justo, creativo y consciente. A todas las mujeres que lideran, crean, educan, investigan, comunican y transforman realidades día a día, y cuyo aporte es invaluable. Panamá avanza cuando el talento femenino es escuchado, valorado y respaldado, porque su presencia no es solo un logro: es una necesidad para el desarrollo del país.