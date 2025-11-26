Procuradoría revela que Contraloría ha respondido con auditorías a solo 53 de las 423 solicitudes que han hecho

La Contraloría General de la República solo ha respondido con informes de auditoría a 53 de 423, o el 12%, de las solicitudes presentadas por el Procurador General de la Nación. Así lo reveló este miércoles 26 de noviembre el diputado Ernesto Cedeño.

“La Contraloría General de la República tiene que apoyar en mejor manera a la Procuraduría General de la Nación en su lucha contra la corrupción. Yo le hice un pedido de información al Procurador General de la Nación y me respondió y me dijo que desde que accedió al cargo ha solicitado 423 solicitudes de auditoría para ir en contra de los actos indignos. Y a la fecha solo ha dado respuesta el señor Contralor con informes de auditoría a 53 nada más”, manifestó Cedeño a través de un video.

“Y ante mi interpelación, el Procurador General de la Nación me dijo que ha tenido que archivar 34 causas por falta de auditoría desde que accedió al cargo el Procurador General de la Nación”, añadió.

El diputado hace un llamado a la Contraloría a fortalecer la administración de justicia, dando respuesta en tiempo efectivo.