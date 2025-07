Investigación a Panama Ports avanza en fase preliminar, confirma el procurador Gómez

Al ser consultado en TVN Noticias si en esta investigación se citó algún directivo de la empresa internacional para rendir declaraciones Gómez indicó que no se le había informado.

No obstante, aclaró que en el caso estaba en una etapa preliminar de investigación, en la que se acopian elementos que permitan conectar a “sujetos con posibles comisiones de delitos”.

Por ello, en este caso si algún directivo se pueda conectar con posible comisión de delito no es oportuno para la Fiscalía tomarle entrevista, debido a que le asiste el derecho de no declarar, a no ser que así lo deseen a través de un abogado.

En cuanto a que el contralor general de la República, Anel Flores, hablaba sobre una posible lesión patrimonial para el Estado panameño de más de 1,200 millones de dólares Gómez recordó que en los informes de la Contraloría se presentan una serie de hallazgos, los cuales “uno intenta corroborar dentro de investigación penal”.