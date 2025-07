Fondos comunales, Odebrecht y Bocas del Toro: bajo la lupa del procurador

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, habló sobre diversos casos que acaparan la atención pública en Panamá.

Desde las presuntas irregularidades administrativas en la Junta Comunal de Barrio Norte, pasando por el juicio del caso Odebrecht, hasta las consecuencias de la intervención policial en Bocas del Toro, el procurador abordó durante una entrevista con TVN estos temas que involucran a figuras políticas, contrataciones públicas y abuso de autoridad.

Al referirse al caso de la Junta Comunal de Barrio Norte —cuyo manejo de fondos públicos fue bajo la administración del ahora diputado Jairo Bolota Salazar—, Gómez aclaró que la investigación está abierta, pero que aún se está a la espera del informe de auditoría de la Contraloría General.

“El número de $14 millones, con al menos $3 millones utilizados sin justificación, es uno que he escuchado, pero no he visto en papel. Hasta el momento, los fiscales anticorrupción no me han informado oficialmente sobre el contenido de ese informe ni sobre hallazgos concretos”, aclaró el procurador.

Explicó que de salir algún tipo de elemento que vincule a un diputado, corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción remitirlo a la Corte Suprema de Justicia.

Caso Odebrecht

Uno de los casos más esperados por la ciudadanía es el relacionado con Odebrecht, por el cual decenas de personas —entre ellas dos exmandatarios — fueron llamadas a juicio.

Gómez Rudy explicó que el expediente judicial ya alcanza los 2.880 tomos, lo que lo convierte en uno de los procesos más voluminosos. Confirmó que el juicio deberá realizarse en 2026, pese a que aún están pendientes algunas asistencias judiciales internacionales.

“Todavía estamos esperando asistencia de Brasil y Estados Unidos, pero hay tiempo. Si no llegan, hay suficientes elementos para llevar a juicio a las personas llamadas”, indicó.

Respecto a las figuras de alto perfil incluidas en el caso, como los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, el procurador fue enfático: “Los que tienen las condiciones para ser procesados dentro de este trámite continuarán. Aquellos con prerrogativas especiales serán definidos por otra esfera”.