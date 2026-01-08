Contraloría pone bajo la lupa el financiamiento poselectoral del diputado ‘Lucho’ Duke

<b>La <a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a> </b>activó un proceso de revisión a los informes de rendición de cuentas del financiamiento público poselectoral contra el diputado de libre postulación<b> <a href="/tag/-/meta/luis-duke">Luis Duke</a></b>, según una resolución emitida en agosto de 2025.Ante esto, la <b>Dirección Nacional de Fiscalización General </b>ordenó el examen de los informes financieros presentados por quienes reciben recursos del Estado en concepto de financiamiento político poselectoral. En el documento, la entidad fiscalizadora informó que se realizarán <i>'las diligencias necesarias para reunir los elementos de juicio que permitan presentar los resultados oportunamente'</i>, y solicitó al despacho del diputado brindar toda la colaboración requerida durante el examen de los informes de rendición de cuentas.Este <b>8 de enero</b>, en paralelo a ese proceso, el equipo de la Contraloría y el despacho del diputado <b>Duke</b> sostuvieron una reunión para revisar los procedimientos relacionados con el manejo de los recursos del financiamiento poselectoral. El encuentro fue transmitido en vivo a través del Instagram del diputado.Durante la reunión se explicó que el análisis se basa en el <b>Decreto 32 y el<a href="/tag/-/meta/codigo-electoral"> Código Electoral</a></b>, que regulan el uso del subsidio poselectoral, y que el <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b> ha ido ajustando sus directrices, especialmente para los candidatos de<a href="/tag/-/meta/libre-postulacion"> <b>libre postulación</b></a>, debido a la novedad del modelo y a los programas de formación dirigidos a <b>jóvenes, mujeres y personas con discapacidad</b>.El equipo técnico detalló los mecanismos de control que utiliza el despacho del diputado, incluyendo el uso de <b>registros contables en Excel</b>, la exigencia de <b>facturación electrónica</b> y la elaboración de <b>notas explicativas</b> que justifican cada gasto del subsidio.En la reunión también se explicó el proceso de <b>archivo de documentos</b>, el <b>control de cheques —incluidos los anulados—</b> y la verificación de la <b>disponibilidad presupuestaria</b> antes de autorizar cualquier desembolso. Se destacó que los cheques son manejados personalmente por el diputado y que <b>solo él tiene la facultad de firmarlos</b>.Tanto el Tribunal Electoral como la Contraloría aclararon que lo que se está realizando es un <b>'examen' y no una auditoría</b>, cuyo propósito es <b>verificar los procedimientos</b>, identificar debilidades y <b>sugerir mejoras</b> en la administración del financiamiento público poselectoral.El proceso forma parte de los esfuerzos de fiscalización del uso de los fondos públicos destinados a la actividad política y busca fortalecer la <b>transparencia y la rendición de cuentas</b> en el actual quinquenio legislativo.