Bocas del Toro inicia 2026 con señales de recuperación en la actividad bananera

El inicio del nuevo año trajo consigo una señal concreta de reactivación para la actividad bananera en Bocas del Toro. Chiquita Panamá confirmó la realización de la primera cosecha de banano de 2026, un hito que marca un avance progresivo en la recuperación de sus operaciones agrícolas en la provincia, tras un período de ajustes productivos y labores de rehabilitación en finca.

La producción inicial, estimada en 30 mil cajas de banano, provino de cinco aparcerías de trabajo y fue destinada en su totalidad al mercado nacional, como parte de una estrategia operativa gradual que busca restablecer el flujo productivo sin comprometer los estándares técnicos y de calidad que caracterizan a la empresa.

Según informó la compañía, esta primera cosecha forma parte de un cronograma diseñado para evaluar el estado de la fruta, validar los procesos de campo y comprobar el funcionamiento de las empacadoras y del resto de la cadena productiva, antes de avanzar hacia mayores volúmenes de producción. El enfoque responde a la necesidad de asegurar que cada eslabón —desde el cultivo hasta el empaque— opere de manera eficiente y segura.

Alexander Gabarrete, vocero de Chiquita Panamá, explicó a través de un comunicado de prensa que este primer corte tiene un valor que va más allá del volumen cosechado. “Este primer corte se convierte en un indicador relevante del estado productivo de las fincas y evidencia los resultados de las labores técnicas de mantenimiento y recuperación agrícola desarrolladas en los meses previos, confirmando que las operaciones avanzan conforme a lo planificado”, señaló.

Durante los meses anteriores, la empresa ejecutó trabajos de mantenimiento agronómico, recuperación de áreas productivas y fortalecimiento de los protocolos técnicos, acciones consideradas clave para restablecer la capacidad productiva de las fincas bananeras en la provincia. La cosecha inicial permite ahora verificar en campo la efectividad de esas medidas y realizar los ajustes necesarios antes de escalar la producción.

Chiquita Panamá subrayó que el objetivo principal de esta etapa es preservar la calidad del producto, manteniendo los estándares fitosanitarios, ambientales y operativos que exige tanto el mercado local como el internacional. Aunque esta primera producción se orientó exclusivamente al consumo nacional, la empresa no descarta una ampliación progresiva de los destinos conforme se consolide la recuperación.

La actividad bananera continúa siendo un pilar económico y social para Bocas del Toro, al generar empleo directo e indirecto y dinamizar actividades complementarias como el transporte, la logística y los servicios. En ese contexto, el reinicio gradual de las cosechas representa una señal positiva para la provincia, especialmente para las comunidades que dependen de esta cadena productiva.

Desde la empresa se reiteró que la reactivación se está ejecutando de forma ordenada y responsable, priorizando la sostenibilidad de las operaciones y la estabilidad laboral.

El arranque de la cosecha de 2026 se produce en un escenario en el que el sector agroexportador panameño enfrenta retos asociados a los costos de producción, la competitividad regional y la necesidad de modernizar prácticas agrícolas. En ese marco, la continuidad de operaciones de empresas ancla como Chiquita Panamá resulta clave para sostener la producción agrícola en zonas históricamente bananeras.

Con este primer paso del año, Chiquita Panamá reafirma su presencia en Bocas del Toro y su apuesta por la recuperación sostenida de la actividad bananera, sentando las bases para una mayor producción en los próximos meses y para la consolidación de un sector estratégico para la economía provincial y nacional.