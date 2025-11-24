Panamá destaca en el crecimiento del tráfico aéreo que supera expectativas en la región

América Latina y el Caribe cerrarán 2025 con un desempeño aeronáutico que supera todas las proyecciones iniciales, y Panamá figura entre los mercados que impulsan ese crecimiento. Datos preliminares del <b>Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC)</b> revelan que el tráfico de pasajeros entre enero y septiembre aumentó <b>5.43 %</b>, por encima de la previsión anual de <b>4.1 %</b>, consolidando a la región como una de las de mejor desempeño global.El comportamiento es más que un rebote: representa una aceleración que reposiciona a varios países como motores de la demanda aérea. Argentina encabeza el avance con <b>13.5 %</b>, seguida de Brasil (<b>8.87 %</b>). <b>Panamá destaca con un sólido crecimiento del 8 %</b>, impulsado por su conectividad estratégica y la recuperación de rutas regionales y de largo alcance. Perú también muestra un avance notable de <b>7.1 %</b>. A estos se suman Uruguay, Costa Rica, México, Chile y Colombia, que continúan aportando dinamismo al bloque.El tráfico internacional sigue siendo un componente clave de esta expansión, con un aumento de <b>4.9 %</b> , mientras que el segmento de carga mantiene un comportamiento positivo, creciendo <b>2.45 %</b>, lo que evidencia una recuperación equilibrada entre pasajeros, logística y servicios aeroportuarios.Para <b>Rafael Echevarne</b>, director general de ACI-LAC, los resultados son el reflejo de una industria que se reorganizó exitosamente frente a los desafíos recientes.'Las cifras evidencian la solidez del sector aeroportuario en América Latina y el Caribe. Nuestros aeropuertos no solo han superado los desafíos, sino que siguen en una trayectoria de expansión sostenida', afirmó a través de un comunicado de prensa divulgado este 24 de noviembre.Echevarne subraya que la región no solo mantiene el ritmo global, sino que lo supera: <i><b>'Con estos indicadores, América Latina y el Caribe reafirman su posición como una de las regiones de mejor desempeño en la recuperación de la aviación mundial'</b></i>, señaló.Con mercados como Panamá fortaleciendo la conectividad y ampliando su influencia regional, 2025 se perfila como un año que redefine el rol estratégico de América Latina en el mapa de la aviación global. <b>La tendencia anticipa un 2026</b> aún más competitivo, con una región que avanza más rápido de lo previsto y que continúa expandiéndose sobre bases sólidas.