Tráfico aéreo en América Latina y el Caribe creció 3.4% en junio y la carga 2.6%

Brasil marcó su cuarto mes consecutivo de récord histórico en tráfico doméstico, con 8.22 millones de pasajeros (+11.2% interanual) y una mejora en conectividad interna con 43 nuevas rutas en comparación con junio de 2024. En el plano internacional, creció 12.8% gracias a un alza del 35% en turistas internacionales por vía aérea.<b>Argentina lideró en crecimiento porcentual:</b> +12% en vuelos domésticos y +14% en internacionales, alcanzando un máximo histórico y superando en 3% el récord de junio de 2019. El tráfico en rutas como Buenos Aires–Iguazú (+40%) y Buenos Aires–Neuquén (+37%) fue determinante.Perú también alcanzó récord histórico en pasajeros domésticos (1.3 millones, +5.2%) y mostró un sólido aumento internacional del 8.3%, con crecimientos notables hacia Colombia (+22%) y Brasil (+13%).