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Bloqueo naval a Irán: Estados Unidos intercepta 16 buques en el mar Arábigo y el golfo de Omán

Centcom también informó que el 24 de julio sus fuerzas desactivaron el M/T Lavine, de bandera de Mozambique, en el golfo de Omán.
Centcom también informó que el 24 de julio sus fuerzas desactivaron el M/T Lavine, de bandera de Mozambique, en el golfo de Omán. Tomado de X
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 25/07/2026 17:36
Durante la jornada las fuerzas estadounidenses realizaron un abordaje de verificación al petrolero M/T Charminar, de bandera de Comoras, mientras navegaba por el mar Arábigo.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó la tarde de este sábado que mantiene en vigor el bloqueo naval contra Irán y aseguró que, hasta el 25 de julio, sus fuerzas han interceptado 16 embarcaciones comerciales que presuntamente intentaban incumplir las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.

A través de una publicación en la red social X, el Centcom detalló que 12 buques fueron redirigidos, dos fueron desactivados por incumplir las órdenes emitidas por las fuerzas estadounidenses y otros dos fueron abordados para verificar el cumplimiento del bloqueo.

Abordan un petrolero en el mar Arábigo

Según el comunicado, durante la jornada las fuerzas estadounidenses realizaron un abordaje de verificación al petrolero M/T Charminar, de bandera de Comoras, mientras navegaba por el mar Arábigo.

Tras la inspección, el buque fue autorizado a continuar su travesía.

Petrolero fue desviado tras ignorar advertencias

Centcom también informó que el 24 de julio sus fuerzas desactivaron el M/T Lavine, de bandera de Mozambique, en el golfo de Omán, luego de que, según Estados Unidos, su tripulación intentara violar el bloqueo en varias ocasiones e ignorara repetidas advertencias.

De acuerdo con la institución militar, la embarcación dejó de dirigirse hacia Irán tras la intervención de las fuerzas estadounidenses.

En su mensaje, el Comando Central reiteró que las fuerzas militares de Estados Unidos permanecen desplegadas para hacer cumplir el bloqueo marítimo.

“Las fuerzas del Centcom siguen altamente vigilantes, enfocadas, letales y preparadas”, señaló el organismo.

El anuncio se produce en un contexto de persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán y de un reforzamiento de las operaciones navales estadounidenses en rutas estratégicas del mar Arábigo y el golfo de Omán.

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