Bloqueo naval a Irán: Estados Unidos intercepta 16 buques en el mar Arábigo y el golfo de Omán

<b>El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) </b>informó la tarde de este sábado que mantiene en vigor el bloqueo naval contra <b>Irán</b> y aseguró que, hasta el 25 de julio, sus fuerzas han interceptado 16 embarcaciones comerciales que presuntamente intentaban incumplir las restricciones impuestas por la administración del <a href="/tag/-/meta/donald-trump">presidente Donald Trump</a>.A través de una publicación en la red social X, el Centcom detalló que 12 buques fueron redirigidos, dos fueron desactivados por incumplir las órdenes emitidas por las fuerzas estadounidenses y otros dos fueron abordados para verificar el cumplimiento del bloqueo.<b>Abordan un petrolero en el mar Arábigo</b>Según el comunicado, durante la jornada las fuerzas estadounidenses realizaron un abordaje de verificación al petrolero<b> M/T Charminar</b>, de bandera de Comoras, mientras navegaba por el mar Arábigo.Tras la inspección, el buque fue autorizado a continuar su travesía.<b>Petrolero fue desviado tras ignorar advertencias</b>