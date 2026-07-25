Bloqueo naval a Irán: Estados Unidos intercepta 16 buques en el mar Arábigo y el golfo de Omán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó la tarde de este sábado que mantiene en vigor el bloqueo naval contra Irán y aseguró que, hasta el 25 de julio, sus fuerzas han interceptado 16 embarcaciones comerciales que presuntamente intentaban incumplir las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.

A través de una publicación en la red social X, el Centcom detalló que 12 buques fueron redirigidos, dos fueron desactivados por incumplir las órdenes emitidas por las fuerzas estadounidenses y otros dos fueron abordados para verificar el cumplimiento del bloqueo.

Abordan un petrolero en el mar Arábigo

Según el comunicado, durante la jornada las fuerzas estadounidenses realizaron un abordaje de verificación al petrolero M/T Charminar, de bandera de Comoras, mientras navegaba por el mar Arábigo.

Tras la inspección, el buque fue autorizado a continuar su travesía.

Petrolero fue desviado tras ignorar advertencias