E.E UU. activa bloqueo naval en el estrecho de Ormuz: máxima tensión con Irán

El gobierno de Donald Trump activó este lunes 13 de abril el bloqueo a los puertos de Irán en el estratégico estrecho de Ormuz, en una decisión que eleva la tensión en Oriente Medio y aumenta el riesgo de una escalada militar en la región.

La medida entró en vigor a las 10:00 hora local (14:00 GMT) y establece restricciones a los buques que entren o salgan de puertos iraníes, tras el fracaso de las negociaciones celebradas en Pakistán para frenar el conflicto.

Poco después de su entrada en vigor, Trump lanzó una nueva advertencia: amenazó con “eliminar inmediatamente” a los buques iraníes que intenten desafiar el bloqueo, en una señal de endurecimiento de la postura de Washington.

Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), las restricciones afectan a puertos, terminales petroleras y zonas costeras iraníes en el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

No obstante, el tránsito por el estrecho de Ormuz hacia destinos no iraníes continúa permitido, aunque bajo vigilancia y posibles inspecciones.

Además, se estableció un período limitado de gracia para buques neutrales que se encuentren en puertos iraníes, mientras autoridades británicas recomendaron a los marineros extremar precauciones ante la creciente presencia militar en la zona.

Irán reacciona de inmediato

Las Fuerzas Armadas calificaron el bloqueo como un acto “ilegal” y de “piratería”, y advirtieron que la seguridad en los puertos del Golfo “es para todos o para nadie”.

El portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaqari, afirmó que si la seguridad de los puertos iraníes es amenazada, ningún puerto en el golfo Pérsico o el golfo de Omán estará a salvo, elevando el tono de las advertencias de represalia.

El anuncio también ha generado críticas internacionales

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó la medida como “sin sentido”, mientras China pidió restablecer la libre navegación y evitar una escalada.

Francia y Reino Unido, por su parte, preparan iniciativas diplomáticas para garantizar la seguridad en la zona.

En paralelo, Rusia se ha ofrecido a custodiar uranio enriquecido iraní como parte de un eventual acuerdo, en un intento por abrir una nueva vía diplomática.

En otro frente, los combates continúan en Líbano. El grupo Hezbolá aseguró haber lanzado cohetes contra territorio israelí, mientras ataques en el sur del país dejaron nuevas víctimas. Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto reunirse en Washington para intentar reducir las tensiones.

El escenario sigue siendo altamente volátil, con crecientes temores de que el bloqueo marque el inicio de una fase más amplia del conflicto en Oriente Medio.