Eduardo Verástegui llama a orar por la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia

El <b>político mexicano de extrema derecha</b> y exactor de telenovelas <b>Eduardo Verástegui</b> llamó este viernes 29 de mayo a una jornada de oración para pedir la victoria de <b><a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo de la Espriella</a></b> en las <b>elecciones de <a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b>.Bajo el lema <b>'Unidos en oración por Colombia'</b>, Verástegui exhortó a sus seguidores en X a participar en el <b>#RosarioPorColombia</b>, como denominó la iniciativa. En su publicación, etiquetó directamente a De la Espriella, uno de sus aliados dentro de la <b>extrema derecha colombiana</b>.El encuentro virtual está programado para las 9:00 p.m. de este sábado y será transmitido a través del canal de YouTube ‘Católicos Defensores de la Patria’. Se prevé que <b>De la Espriella</b> participe en la actividad religiosa junto a su esposa, <b>Ana Lucía Pineda</b>.