Eduardo Verástegui llama a orar por la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia

El político mexicano de extrema derecha y exactor de telenovelas Eduardo Verástegui llamó este viernes 29 de mayo a una jornada de oración para pedir la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia.

Bajo el lema “Unidos en oración por Colombia”, Verástegui exhortó a sus seguidores en X a participar en el #RosarioPorColombia, como denominó la iniciativa. En su publicación, etiquetó directamente a De la Espriella, uno de sus aliados dentro de la extrema derecha colombiana.

El encuentro virtual está programado para las 9:00 p.m. de este sábado y será transmitido a través del canal de YouTube ‘Católicos Defensores de la Patria’. Se prevé que De la Espriella participe en la actividad religiosa junto a su esposa, Ana Lucía Pineda.