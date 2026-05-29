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Eduardo Verástegui llama a orar por la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia

El político de extrema derecha mexicano Eduardo Verástegui transmite su apoyo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella.
El político de extrema derecha mexicano Eduardo Verástegui transmite su apoyo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella. X @EVerastegui | EFE
Por
José Vilar
  • 29/05/2026 18:56
El político mexicano de extrema derecha Eduardo Verástegui convocó una jornada de oración denominada “Rosario por Colombia” para pedir por el futuro del país y respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella

El político mexicano de extrema derecha y exactor de telenovelas Eduardo Verástegui llamó este viernes 29 de mayo a una jornada de oración para pedir la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia.

Bajo el lema “Unidos en oración por Colombia”, Verástegui exhortó a sus seguidores en X a participar en el #RosarioPorColombia, como denominó la iniciativa. En su publicación, etiquetó directamente a De la Espriella, uno de sus aliados dentro de la extrema derecha colombiana.

El encuentro virtual está programado para las 9:00 p.m. de este sábado y será transmitido a través del canal de YouTube ‘Católicos Defensores de la Patria’. Se prevé que De la Espriella participe en la actividad religiosa junto a su esposa, Ana Lucía Pineda.

En otro mensaje, Verástegui publicó lo siguiente: “Rosario por Colombia. A pocas horas de una elección decisiva para Colombia, elevamos nuestras oraciones por esta gran nación y por todos sus ciudadanos. Que Dios ilumine los corazones, fortalezca a las familias y bendiga el futuro de Colombia. La batalla es espiritual. ¡Viva Cristo Rey!”.

En los últimos años, Verástegui se ha dado a conocer como líder de un movimiento centrado en el conservadurismo y la moral católica. De acuerdo con el diario El País, su activismo se ha enfocado en promover la castidad y respaldar las llamadas terapias de conversión para personas LGBTIQ+, prácticas que han sido denunciadas por organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea por considerarlas equivalentes a la tortura.

Aunque intentó postularse como candidato en las elecciones presidenciales de México de 2024, no logró obtener las firmas necesarias para formalizar su candidatura.

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