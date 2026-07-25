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Varios heridos tras presunto atropello al finalizar la marcha del Orgullo en Berlín, Alemania

La escena en Berlín (Alemania) a esta hora.
La escena en Berlín (Alemania) a esta hora. AFP
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  • 25/07/2026 16:47
La policía alemana desplegó un operativo para localizar a los sospechosos y canceló el acto de clausura del evento

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Varias personas resultaron heridas en el parque Tiergarten de Berlín probablemente atropelladas por un auto al finalizar la marcha del Orgullo gay este sábado 25 de julio, informó la policía de la capital alemana.

“Se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió”, declaró la policía de Berlín por WhatsApp.

La misma fuente agregó que los heridos están siendo atendidos y que hay una búsqueda activa de sospechosos.

La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que “no crucen” el parque Tiergarten por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.

“Váyanse a casa, por favor”, pidieron los organizadores en Instagram.

Más temprano, cientos de miles de personas habían participado en la marcha del Orgullo, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania.

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

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