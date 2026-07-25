Varios heridos tras presunto atropello al finalizar la marcha del Orgullo en Berlín, Alemania

Varias personas resultaron heridas en el <b>parque Tiergarten</b> de <b>Berlín</b> probablemente atropelladas por un auto al finalizar la <b><a href="/tag/-/meta/marcha-del-orgullo">marcha del Orgullo gay</a></b> este sábado 25 de julio, informó la <b>policía de la capital alemana</b>.'Se presume que un vehículo entró en el <b>parque Tiergarten</b>, atropelló a varias personas y las hirió', declaró la <b>policía de Berlín</b> por WhatsApp.La misma fuente agregó que los heridos están siendo atendidos y que hay una búsqueda activa de sospechosos.La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que 'no crucen' el <b>parque Tiergarten</b> por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.'Váyanse a casa, por favor', pidieron los organizadores en Instagram.Más temprano, cientos de miles de personas habían participado en la <b>marcha del Orgullo</b>, llamada <b>Christopher Street Day (CSD)</b> en <b>Alemania</b>.El final del desfile iba a realizarse en la <b>calle del 17 de Junio</b>, una larga arteria que atraviesa el <b>Tiergarten</b> hasta la <b>Puerta de Brandeburgo</b>.