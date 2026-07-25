Panamá celebra el oro de Némesis Candelo en Santo Domingo 2026

La atleta<b> Némesis Candelo conquistó</b> este sábado 25de julio, la <b>medalla de oro en judo para la delegación panameña </b>en los <a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-y-del-caribe">XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026</a> tras vencer en el combate final por la vía del <i>ippon </i>(máxima puntuación en las artes marciales japonesas modernas) en la categoría de los 52 kilogramos, en una jornada donde la selección de baloncesto <b>femenino Sub-20 debutó con triunfo </b>y el <b>equipo de ciclismo completó la prueba de contrarreloj individual.</b>El resultado d<b>e Candelo otorgó el primer metal dorado del certamen a Panamá,</b> tras superar invicta la fase clasificatoria. Derrotó a la colombiana<b> Erika Lasso en semifinales</b> y en la<b> final se impuso a Estefanía Soriano</b> de República Dominicana. Un desempeño sobre el tapiz que se suma a las actuaciones de sus compañeros de equipo <b>Kristine Jiménez, Lilian Cordones y Bernabé Vergara</b> en sus respectivas divisiones, según datos del <a href="/tag/-/meta/cop-comite-olimpico-de-panama">Comité Olímpico de Panamá (COP)</a>