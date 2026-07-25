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Baloncesto

Panamá celebra el oro de Némesis Candelo en Santo Domingo 2026

Némesis Candelo en su victoria frente Estefanía Soriano de República Dominicana (centro) y (izquierda y derecha) la Selección femenina Sub-20 frente a Costa Rica.
Némesis Candelo en su victoria frente Estefanía Soriano de República Dominicana (centro) y (izquierda y derecha) la Selección femenina Sub-20 frente a Costa Rica. COP | Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 25/07/2026 16:02
Némesis Candelo conquistó la medalla de oro en judo mientras el baloncesto femenino Sub-20 y el ciclismo sumaron destacados resultados en la jornada.

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La atleta Némesis Candelo conquistó este sábado 25de julio, la medalla de oro en judo para la delegación panameña en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras vencer en el combate final por la vía del ippon (máxima puntuación en las artes marciales japonesas modernas) en la categoría de los 52 kilogramos, en una jornada donde la selección de baloncesto femenino Sub-20 debutó con triunfo y el equipo de ciclismo completó la prueba de contrarreloj individual.

El resultado de Candelo otorgó el primer metal dorado del certamen a Panamá, tras superar invicta la fase clasificatoria. Derrotó a la colombiana Erika Lasso en semifinales y en la final se impuso a Estefanía Soriano de República Dominicana.

Un desempeño sobre el tapiz que se suma a las actuaciones de sus compañeros de equipo Kristine Jiménez, Lilian Cordones y Bernabé Vergara en sus respectivas divisiones, según datos del Comité Olímpico de Panamá (COP)

Debut victorioso en baloncesto y balance en ciclismo

En el inicio del torneo de baloncesto, el conjunto femenino Sub-20 aseguró su primera victoria en la fase de grupos al derrotar 70-29 a la representación de Costa Rica, resultado que coloca al cuadro nacional al frente de su zona de competencia.

Por su parte, la representación de ciclismo de ruta completó su actuación en la modalidad de contrarreloj individual, donde en la rama masculina de 40 kilómetros, Carlos Samudio ocupó la quinta casilla con un tiempo de 49:19.16 a una velocidad media de 48,7 kilómetros por hora, seguido por Bolívar Espinosa en la posición 11 con una marca de 51:52.85; en tanto que en la categoría femenina de 30 kilómetros, Wendy Ducreux se situó en el lugar 13 con un registro de 46:02.40 y Noemy Atencio finalizó en el puesto 15 al detener el reloj en 46:31.39.

Finalmente, el calendario de la delegación panameña contempla para los próximos días la entrada en acción de los competidores inscritos en las disciplinas de natación, levantamiento de pesas y atletismo.

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