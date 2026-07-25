Panamá celebra el oro de Némesis Candelo en Santo Domingo 2026

La atleta Némesis Candelo conquistó este sábado 25de julio, la medalla de oro en judo para la delegación panameña en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras vencer en el combate final por la vía del ippon (máxima puntuación en las artes marciales japonesas modernas) en la categoría de los 52 kilogramos, en una jornada donde la selección de baloncesto femenino Sub-20 debutó con triunfo y el equipo de ciclismo completó la prueba de contrarreloj individual.

El resultado de Candelo otorgó el primer metal dorado del certamen a Panamá, tras superar invicta la fase clasificatoria. Derrotó a la colombiana Erika Lasso en semifinales y en la final se impuso a Estefanía Soriano de República Dominicana.

Un desempeño sobre el tapiz que se suma a las actuaciones de sus compañeros de equipo Kristine Jiménez, Lilian Cordones y Bernabé Vergara en sus respectivas divisiones, según datos del Comité Olímpico de Panamá (COP)