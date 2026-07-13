¿Qué pasó con Estevis López? Los motivos de su baja con Panamá Sub-20

Una nueva polémica azota a la selección de Panamá, esta vez a la categoría sub-20. El combinado panameño se preparara para disputar el Premundial de la categoría en México de cara a la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y lo harán sin su máxima figura, Estevis López (16 años).

Según la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), en su comunicado, el jugador no se presentó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen el pasado domingo 12 de julio para emprender el viaje, junto con el grupo, a tierras mexicanas para un campamento que tendrán de una semana antes del inicio del mencionado Premundial, el cual arranca este 24 de julio.

“La Federación Panameña de Fútbol informa que el jugador Estevis López fue dado de baja de la convocatoria de la Selección Sub-20 de Panamá para el campamento de preparación en Pachuca, México. López era esperado para viajar este domingo con todo el equipo, pero no se presentó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá”. “El jugador pidió no viajar con el grupo este domingo y presentarse días más tarde al campamento en México, a lo que el entrenador no aceptó. El jugador ya había recibido autorización del cuerpo técnico para no concentrarse y disfrutar de unos días libres tras concluir su prueba internacional, con el compromiso de unirse a la delegación en la fecha establecida y viajar con todo el grupo, hecho que no ocurrió”, resaltó el ente deportivo. En el mismo mencionaron que por esta ausencia, el actual jugador del Veraguas United no formará parte de la convocatoria final de jugadores que disputarán este Premundial, el cual da acceso al Mundial sub-20 el próximo año y da cupos a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Este hecho generó muchas opiniones divididas en las redes sociales, debido al poco descanso que ha tenido el propio jugador en los últimos meses y así mismo lo hizo público López en su red social.

“En ningún momento rechacé la convocatoria ni decidí no presentarme por mi cuenta. Mi situación ya había sido hablada previamente, por eso me sorprendieron algunas informaciones que no cuentan lo que realmente pasó”, expresó López.

Para entrar en contexto, López venía de disputar las semifinales de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el Veraguas United. De manera casi inmediata cambió los colores por el River Plate para una gira que realizó con el cuadro argentino en Colombia y posteriormente, casi sin descanso, estuvo en un campamento con la escuadra del Bayern Múnich por un periodo de un mes jugando partidos amistosos en Corea del Sur y en Alemania. Si tomamos en cuenta todos los tiempos, desde el partido de vuelta de semifinales de la LPF, que se jugaron el pasado 16 de mayo, hasta el pasado 9 de julio cuando oficialmente acabó el campamento con el Bayern Múnich, Estevis tuvo actividad deportiva durante 55 días. Esto sin contar la temporada regular que tuvo en la LPF, el Premundial sub-17 que se jugó este año y los viajes que tuvo que emprender Estevis lo que también es una carga física y mental para el jugador. En el propio mensaje del jugador estaba acusando que en estos momentos sufre una sobrecarga y necesitaría tiempo para recuperarse.

Como lo comunicó el propio jugador en redes sociales, pasó por un momento difícil a nivel personal. “Durante este tiempo también me tocó vivir un momento muy difícil en lo personal. Mientras estaba en Alemania, mi hermano Dylan tuvo que ser operado, una situación que afectó mucho a mi familia y también a mi”.

Por último, López resaltó que “para mí siempre va a ser un orgullo representar a Panamá. Nunca le diría que no a mi selección. Mi compromiso sigue siendo el mismo de siempre”.