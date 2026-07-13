¿Qué pasó con Estevis López? Los motivos de su baja con Panamá Sub-20

Para entrar en contexto, <b>López venía de disputar las semifinales de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el Veraguas United. De manera casi inmediata cambió los colores por el River Plate para una gira que realizó con el cuadro argentino en Colombia y posteriormente, casi sin descanso, estuvo en un campamento con la escuadra del Bayern Múnich por un periodo de un mes jugando partidos amistosos en Corea del Sur y en Alemania.</b>Si tomamos en cuenta todos los tiempos, desde el partido de vuelta de semifinales de la LPF, que se jugaron el pasado 16 de mayo, hasta el pasado 9 de julio cuando oficialmente acabó el campamento con el Bayern Múnich, <b>Estevis tuvo actividad deportiva durante 55 días.</b>Esto sin contar la temporada regular que tuvo en la LPF, el Premundial sub-17 que se jugó este año y los viajes que tuvo que emprender Estevis lo que también es una carga física y mental para el jugador. En el propio mensaje del jugador estaba acusando que en estos momentos sufre una sobrecarga y necesitaría tiempo para recuperarse.