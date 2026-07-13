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Política

La diputada Patsy Lee se incorpora a la bancada de Vamos en la Asamblea Nacional

La diputada, electa por el Partido Popular en el 2024, no descartó la posibilidad de unirse a la bancada parlamentaria de la coalición Vamos.
La diputada, electa por el Partido Popular en el 2024, no descartó la posibilidad de unirse a la bancada parlamentaria de la coalición Vamos. Tomado de Instagram
Por
José Vilar
  • 13/07/2026 16:11
La diputada por Panamá Oeste, Patsy Lee Rentería, se incorporó a la bancada de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional. Con su llegada, el grupo parlamentario pasa a estar integrado por 16 diputados

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La bancada de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional informó este lunes 13 de julio la incorporación de la diputada por el circuito 13-4 de Panamá Oeste, Patsy Lee Rentería, a su grupo parlamentario. Lee fue elegida en las elecciones generales de 2024 bajo la bandera del Partido Popular.

De acuerdo con una publicación de la bancada en Instagram, los diputados independientes señalaron que la incorporación de Lee “fortalece el compromiso de continuar impulsando una agenda basada en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el trabajo responsable al servicio de Panamá”.

El comunicado añade que, desde el inicio de la actual gestión legislativa, la diputada “ha demostrado su compromiso con los principios de la Bancada Independiente Vamos y con el trabajo en favor de la ciudadanía”.

“En nombre de todos los diputados que integran esta bancada, le extendemos una cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, concluye la nota.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que Lee recibe el chaleco distintivo de la coalición Vamos y aparece junto a diputados de la bancada, entre ellos Janine Prado, Yamireliz Chong, Luis Duke, Walkiria Chandler, Alexandra Brenes, Yarelis Rodríguez, Lenin Ulate y Jorge González, entre otros.

Una parte de la fotografía ampliada que publicó la cuenta de Instagram de la coalición Vamos.
Una parte de la fotografía ampliada que publicó la cuenta de Instagram de la coalición Vamos. Tomado de Instagram

La incorporación de Lee se produce después de que, la semana pasada, los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego renunciaran a la coalición Vamos, luego de que la Junta Directiva Provisional del colectivo anunciara el pasado 11 de junio la suspensión de ambos como miembros de la organización. La decisión estuvo relacionada con cuestionamientos por la aprobación de traslados de partidas que incrementaban el presupuesto de la Asamblea Nacional, principalmente para el pago de planillas.

Con la llegada de Patsy Lee Rentería, la bancada de Vamos pasaría a estar integrada por 16 diputados, lo que fortalecería su presencia en el pleno y en las comisiones de la Asamblea Nacional.

No es la primera vez que Lee sopesó la posibilidad de unirse al grupo parlamentario de la coalición Vamos. En una entrevista concedida el pasado 26 de febrero a Radio Panamá, Lee aseguró en ese momento que era la única legisladora sin bancada en la Asamblea.

Una situación que, según explicó, limitaba su participación en reuniones clave como la de jefes de bancada, y que dificultaba el impulso de sus proyectos de ley para que estos fueran promovidos a segundo debate.

“No tengo voz ni voto allí”, señaló entonces, al describir los retos de trabajar sin respaldo colectivo.

Lee admitió que evaluaba integrarse a la bancada de la coalición Vamos, si bien dijo en aquel momento que la decisión aún no estaba tomada. “Vamos a ver qué se da, si me quieren como parte de su bancada”, expresó.

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