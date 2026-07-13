La diputada Patsy Lee se incorpora a la bancada de Vamos en la Asamblea Nacional

La incorporación de Lee se produce después de que, la semana pasada, los diputados <b>Neftalí Zamora</b> y <b>Manuel Samaniego</b> renunciaran a la <b>coalición Vamos</b>, luego de que la <b>Junta Directiva Provisional</b> del colectivo anunciara el pasado <b>11 de junio</b> la suspensión de ambos como miembros de la organización. La decisión estuvo relacionada con cuestionamientos por la aprobación de traslados de partidas que incrementaban el presupuesto de la <b>Asamblea Nacional</b>, principalmente para el pago de planillas.Con la llegada de <b>Patsy Lee Rentería</b>, la bancada de <b>Vamos</b> pasaría a estar integrada por <b>16 diputados</b>, lo que fortalecería su presencia en el pleno y en las comisiones de la <b>Asamblea Nacional</b>.