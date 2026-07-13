La diputada Patsy Lee se incorpora a la bancada de Vamos en la Asamblea Nacional

La bancada de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional informó este lunes 13 de julio la incorporación de la diputada por el circuito 13-4 de Panamá Oeste, Patsy Lee Rentería, a su grupo parlamentario. Lee fue elegida en las elecciones generales de 2024 bajo la bandera del Partido Popular.

De acuerdo con una publicación de la bancada en Instagram, los diputados independientes señalaron que la incorporación de Lee “fortalece el compromiso de continuar impulsando una agenda basada en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el trabajo responsable al servicio de Panamá”.

El comunicado añade que, desde el inicio de la actual gestión legislativa, la diputada “ha demostrado su compromiso con los principios de la Bancada Independiente Vamos y con el trabajo en favor de la ciudadanía”.

“En nombre de todos los diputados que integran esta bancada, le extendemos una cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, concluye la nota.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que Lee recibe el chaleco distintivo de la coalición Vamos y aparece junto a diputados de la bancada, entre ellos Janine Prado, Yamireliz Chong, Luis Duke, Walkiria Chandler, Alexandra Brenes, Yarelis Rodríguez, Lenin Ulate y Jorge González, entre otros.