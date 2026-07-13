El plan de cinco años con el que Panamá busca modernizar la medición de sus puertos

El sistema portuario de Panamá inició un proceso de actualización técnica para intentar subsanar la carencia de referencias geoespaciales unificadas de alta precisión en sus terminales marítimas. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, adscrito a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), instalaron en el Embarcadero de Juan Díaz el primer punto de la Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de los Puertos Nacionales.

La iniciativa surge a partir de un convenio de cooperación interinstitucional con una vigencia inicial de cinco años prorrogables. Este acuerdo busca establecer una base técnica estandarizada para respaldar estudios, diseños y proyectos de infraestructura portuaria, un área donde el Estado ha operado históricamente con limitaciones cartográficas severas en sus terminales más pequeñas.

Rosario Cárdenas, subadministradora general de la ANATI y directora del Instituto “Tommy Guardia”, detalló que el proyecto contempla la extensión progresiva de estos puntos a más de 20 puertos menores del país. El plan busca mejorar la coordinación institucional y la planificación territorial de zonas costeras que urgen de ordenamiento.

Por su parte, Tomás Álvarez, del Departamento de Ingeniería Portuaria de la AMP, explicó que la red proporcionará información técnica para apoyar la ejecución de obras en puertos, muelles, accesos viales y otras infraestructuras de la actividad logística. La red estará abierta para el uso de desarrolladores, empresas constructoras, consultores y operadores logísticos privados que requieran planificar inversiones en el país.

El proyecto también incluye un componente de seguridad nacional. La AMP, la ANATI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) trabajarán en conjunto para mantener los monumentos físicos que conforman la línea base del mar territorial panameño, un aspecto crítico para la soberanía y la delimitación de fronteras marítimas mediante mediciones verificables.

A pesar de que las autoridades calificaron la instalación como un avance tecnológico para la modernización del Estado, la ejecución completa del proyecto tomará un quinquenio, dejando en evidencia las debilidades actuales en el control de cartografía, niveles de marea y calados exactos en el litoral nacional.