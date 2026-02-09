Anati da pasos decididos hacia una completa transformación digital

Panamá participa desde 2024 como miembro de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP). La organización, liderada por la OEA, es financiada por el Banco Mundial y de acuerdo con Pagés 'es la red más prestigiosa que hay en el hemisferio'. Anualmente se celebra una convención que en 2026 tendrá como sede a Panamá.'En Brasilia logramos, a través de los votos, que Panamá fuese sede en el año 2026. En ese momento también conseguimos ser parte de la directiva de la red por primera vez y este noviembre (el mes pasado), por el trabajo y lo que han visto los países que estamos iniciando con la integración de Catastro con Registro Público, recibimos un espaldarazo y la propia organización nos postuló para la presidencia del organismo'.Y luego se lograron los votos 'con lo que tenemos planeado y exponiendo lo que estamos haciendo desde el año pasado, dónde estamos, este año informamos que habíamos cumplido con todo lo que habíamos proyectado que debíamos hacer, así que sentimos que fue un gran espaldarazo tanto del Banco Mundial como de la OEA, y un reconocimiento por el trabajo que estamos haciendo. Hablamos de que, por primera vez en la historia, Panamá preside este organismo'.La responsabilidad de liderar la RICRP implica coordinar esfuerzos regionales, compartir buenas prácticas, impulsar la cooperación técnica y fortalecer la integración entre catastro, registro y gestión territorial. Para Panamá, se trata de un reconocimiento al trabajo realizado por la Anati y un impulso para acelerar el proceso de modernización que la institución desarrolla desde julio de 2024.