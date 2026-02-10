Índice de Corrupción 2025: Panamá no mejora y mantiene baja calificación

Panamá obtuvo 33 puntos en el <b>Índice de Percepción de la Corrupción 2025 publicado por Transparencia Internacional</b>, la misma puntuación que en 2024, lo que indica estancamiento en la percepción de transparencia del país.El índice, que evalúa a <b>182 países</b>, coloca a Panamá en una posición baja y refleja que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado mejorar significativamente la confianza pública en las instituciones.A nivel global, el promedio del índice cayó a<b> 42 puntos</b>, con 122 países situados por debajo de 50, lo que muestra que la corrupción sigue siendo un reto generalizado.Expertos señalan la necesidad de reforzar la rendición de cuentas y la transparencia para cambiar esta tendencia y mejorar la posición de Panamá en futuros informes.