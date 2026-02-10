Índice de Corrupción 2025: Panamá no mejora y mantiene baja calificación

Panamá obtuvo 33 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 publicado por Transparencia Internacional, la misma puntuación que en 2024, lo que indica estancamiento en la percepción de transparencia del país.

El índice, que evalúa a 182 países, coloca a Panamá en una posición baja y refleja que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado mejorar significativamente la confianza pública en las instituciones.

A nivel global, el promedio del índice cayó a 42 puntos, con 122 países situados por debajo de 50, lo que muestra que la corrupción sigue siendo un reto generalizado.

Expertos señalan la necesidad de reforzar la rendición de cuentas y la transparencia para cambiar esta tendencia y mejorar la posición de Panamá en futuros informes.