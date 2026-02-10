  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Más de 30 países y 15 mil visitantes se darán cita para Expocomer

Representantes de la CCIAP brindan detalles de Expocomer, este martes, en conferencia de prensa.
Representantes de la CCIAP brindan detalles de Expocomer, este martes, en conferencia de prensa. José Abel Herrera | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 10/02/2026 13:27
Con este evento, Panamá se prepara para reafirmar su posición como el epicentro donde se toman las grandes decisiones de inversión del año

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) anunció que del 10 al 12 de marzo de 2026 el Panama Convention Center, en Amador, albergará cinco de las ferias más importantes de la región de forma simultánea

El despliegue ferial de este año integra a EXPOCOMER, EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, EXPO TURISMO Internacional, EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL-PANAMÁ y EXPO TECH.

La agenda ya cuenta con un 92% de sus módulos vendidos, lo que asegura una exhibición robusta con la participación de más de 600 empresas expositoras provenientes de América Latina, Europa y Asia.

Uno de los hitos relevante para esta edición es la incorporación, por primera vez como países expositores, de Grecia y Suiza, lo que amplía el espectro de intercambio comercial hacia nuevos mercados europeos.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos de la CCIAP, señaló que la expectativa para este 2026 es recibir a más de 15,000 visitantes, buscando superar los récords de asistencia y transacciones establecidos en años anteriores.

Según Barría Pino, estas ferias son el resultado de meses de planificación estratégica orientada a ofrecer plataformas que no solo impulsen la innovación, sino que generen oportunidades reales de inversión para Panamá y el resto de la región.

El impacto económico proyectado para estos tres días es significativo. Tomando como referencia los resultados del 2025, donde se alcanzaron transacciones por $ 201 millones y una derrama económica de $45 millones, la CCIAP prevé un dinamismo similar que beneficie directamente al sector servicios, con más de 10,000 noches de hotel ya registradas.

Por su parte, el presidente de la CCIAP, Juan Arias Strunz, subrayó el compromiso del sector privado por “hacer que las cosas pasen”, destacando que estas ferias especializadas son espacios clave para generar contactos cualificados y cerrar ventas a largo plazo.

Con más de 30 países confirmados y una agenda de negocios que incluye 20,000 contactos comerciales previstos, Panamá se prepara para reafirmar su posición como el epicentro donde se toman las grandes decisiones de inversión del año.

VIDEOS
Lo Nuevo