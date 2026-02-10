Más de 30 países y 15 mil visitantes se darán cita para Expocomer

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) anunció que del 10 al 12 de marzo de 2026 el Panama Convention Center, en Amador, albergará cinco de las ferias más importantes de la región de forma simultánea

El despliegue ferial de este año integra a EXPOCOMER, EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, EXPO TURISMO Internacional, EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL-PANAMÁ y EXPO TECH.

La agenda ya cuenta con un 92% de sus módulos vendidos, lo que asegura una exhibición robusta con la participación de más de 600 empresas expositoras provenientes de América Latina, Europa y Asia.

Uno de los hitos relevante para esta edición es la incorporación, por primera vez como países expositores, de Grecia y Suiza, lo que amplía el espectro de intercambio comercial hacia nuevos mercados europeos.