Jorge Rodríguez descarta elecciones inmediatas en Venezuela y tiende la mano a Estados Unidos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró en una entrevista concedida recientemente a la cadena de noticias conservadora Newsmax que no se prevé la celebración de elecciones “en este período inmediato”. Así lo afirmó en una conversación con el periodista Rob Schmitt.

Según explicó, la decisión responde a la búsqueda de una “estabilidad plena”, que —a su juicio— es un requisito indispensable para avanzar hacia la concreción de un “pacto sobre las garantías electorales”.

“Lo que hemos acordado en este momento, en lo que estamos trabajando, es en lo que llamamos la reinstitucionalización, para que cada institución pueda recuperar su pleno poder y el reconocimiento de todos”, explicó Rodríguez.

En otro momento de la entrevista, el jefe del Parlamento venezolano aseguró que las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington atraviesan un período de gran intensidad.

“Durante los últimos 36 días hemos tenido un gran entendimiento y una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, y esperamos consolidar una relación de ganar-ganar con ese país. Es una relación basada en el respeto mutuo. Queremos trabajar juntos y podemos decir que el futuro se ve muy prometedor”, sostuvo Rodríguez, quien añadió que conversa con mayor frecuencia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En esta misma entrevista, Rodríguez adelantó que el secretario de Energía, Chris Wright, visitará próximamente Caracas para explorar el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Sobre la disposición del país sudamericano a impulsar iniciativas que atraigan inversión extranjera, Rodríguez explicó que “lo que estamos haciendo es adaptar las leyes para que promuevan la inversión, especialmente la que provenga de los Estados Unidos”.

Como ejemplo, citó la Ley de Hidrocarburos, impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuya intención es permitir y facilitar la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en la explotación petrolera del subsuelo, poniendo fin a más de 50 años de monopolio estatal. La normativa —impulsada por el oficialismo— excluye de forma explícita cualquier transacción petrolera con Cuba, así como con Rusia, Irán y Corea del Norte.

Al referirse a la posibilidad de que la líder opositora María Corina Machado pueda regresar de manera segura a Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional citó la Ley de Amnistía —también promovida por la presidenta encargada— y, acto seguido, acusó a sectores de la oposición en el exilio de promover la violencia y acciones armadas contra el país.

“Queremos dejar esto claro: aquellos sectores opositores que se encuentran en el exterior y que estén dispuestos a cumplir la ley pueden regresar al país”, manifestó.

Finalmente, Rodríguez extendió la mano al presidente estadounidense Donald Trump y sostuvo que el actual panorama representa “una oportunidad de oro”.

“En los últimos años han ocurrido muchas cosas de forma rápida e intensa. Hoy tenemos la oportunidad de fomentar el respeto mutuo y la cooperación, y de construir un contexto de ganar-ganar para ambos países y ambos pueblos. Contamos con una industria petrolera que necesita desarrollarse y que ya está en proceso de desarrollo. Estamos seguros de que podemos mantenernos en el camino del respeto y la cooperación. Tenemos por delante un futuro prometedor y una industria petrolera garantizada por Venezuela, abierta a la inversión de todas las compañías que así lo deseen”, concluyó.