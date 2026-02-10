Panamá en caída libre: El peor récord histórico de corrupción en 2025

<b>Llamado a reformas estructurales</b>En el análisis también participaron actores políticos.<b> La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos</b>, sostuvo que la corrupción en Panamá es consecuencia directa de la forma en que está organizado el Estado.<i>'Un Estado débil no previene la corrupción, la facilita. Cuando hay concentración de poder, ausencia de contrapesos y falta de sanción, el mensaje es que la corrupción sale barata',</i> afirmó.<b>Prado insistió en la necesidad de avanzar en reformas estructurales, fortalecer la transparencia y garantizar el acceso público a información clave</b>, como la identificación de beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado.El IPC 2025 concluye que, para revertir estas tendencias, los países deben garantizar sistemas de justicia independientes, proteger las denuncias, combatir la influencia indebida en la toma de decisiones políticas y sancionar de manera efectiva la corrupción a gran escala.<i>'Cuando florece la corrupción, las personas pagan el precio'</i>, advierte el informe. En el caso de Panamá, los resultados vuelven a colocar el tema en el centro del debate público, como una señal de alerta sobre la urgencia de fortalecer las instituciones y la democracia.