Panamá en caída libre: El peor récord histórico de corrupción en 2025

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 volvió a encender las alertas sobre la situación institucional de Panamá. El país obtuvo nuevamente 33 puntos sobre 100, la misma calificación registrada en 2024 y la más baja desde que ingresó a esta medición en 2012, lo que lo ubica en la posición 116 de 182 países y territorios evaluados. Los resultados fueron analizados este martes durante la presentación del informe a cargo de Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Bajo el lema “Más corrupción: menos democracia”, el análisis subrayó la relación directa entre el retroceso en los niveles de transparencia y el debilitamiento de los controles democráticos. “El IPC para el año 2025 no es alentador. Panamá vuelve a obtener 33 puntos sobre 100 y se mantiene en un vecindario que refleja estancamiento”, señaló De Obaldía, al advertir que el país no ha logrado revertir una tendencia negativa que se arrastra desde hace una década. El informe recuerda que la mejor calificación histórica de Panamá se registró en 2015, cuando alcanzó 39 puntos. Desde entonces, el país ha descendido de forma progresiva hasta ubicarse en su nivel más bajo en las mediciones de 2024 y 2025.

Rezago regional y deterioro global A escala regional, Panamá se mantiene por debajo del promedio del continente americano, que se sitúa en 42 puntos. En comparación, Costa Rica obtuvo 56 puntos y Colombia 37, mientras que Panamá comparte su puntuación con países como Ecuador, Serbia y Tailandia. El IPC clasifica a los países en una escala de 0 a 100, donde 0 representa un alto nivel de corrupción percibida y 100 una mayor transparencia. El índice se construye a partir de 13 fuentes independientes que recogen la percepción de expertos, empresarios y organismos internacionales sobre prácticas como el soborno, el desvío de fondos públicos, el abuso de poder y la efectividad de los controles estatales. A nivel global, el informe revela un deterioro generalizado. Por primera vez en más de una década, el promedio mundial cayó a 42 puntos. De los 182 países evaluados, 122 obtuvieron una puntuación inferior a 50, mientras que el número de países con más de 80 puntos se redujo drásticamente en los últimos diez años. Dinamarca encabeza el ranking con 89 puntos, seguida por otros países de Europa occidental, mientras que Sudán del Sur figura entre los últimos lugares con apenas 9 puntos. Democracia bajo presión Durante la presentación, De Obaldía destacó la correlación entre corrupción y calidad democrática, citando el Índice de Democracia de The Economist, que clasifica a los países como democracias plenas, democracias imperfectas o regímenes autoritarios. “Desde 2018, Panamá se encuentra en una frontera peligrosa, ocupando el último lugar dentro del grupo de democracias imperfectas. Aunque existen elecciones y alternancia en el poder, hay un deterioro grave en los controles entre los órganos del Estado, en la rendición de cuentas y en la justicia penal”, advirtió. El informe de Transparencia Internacional señala que los puntajes persistentemente bajos suelen estar asociados a la politización de la justicia, la concentración de poder, la falta de protección del espacio cívico y la impunidad frente a actos de corrupción.