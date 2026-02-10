Caen tres sospechosos por millonario manejo de fondos en San Miguelito

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió a tres personas durante el desarrollo de la Operación Los Andes, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado agravado, en perjuicio de una junta comunal del distrito de San Miguelito.

Las pesquisas están vinculadas al manejo de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) durante el período 2019–2024. De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, se detectó una posible lesión patrimonial al Tesoro Nacional que asciende a B/.5,585,650.36, en perjuicio del Estado.

Según las autoridades, el caso estaría relacionado con una lista de donaciones y apoyos económicos destinados a supuestas ayudas sociales. En este contexto, se analizan los fondos recibidos, los desembolsos realizados y los presuntos bienes vinculados a la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza.

Las diligencias investigativas se llevaron a cabo en diversos puntos del distrito de San Miguelito, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional. La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la transparencia, la probidad administrativa y la lucha contra la corrupción.