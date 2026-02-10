Las claves del día en Panamá y el mundo | 10 de febrero de 2026

- Obras del Cuarto Puente: MOP asegura reactivación, Suntracs sigue en paro

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que los trabajos en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá continuarían reactivándose tras el paro de los trabajadores, aunque el Suntracs mantiene su paralización exigiendo respeto a la representación sindical y rechazando lo que consideran intentos de imponer sindicatos sin legitimidad.

Las partes siguen en disputa sobre la negociación colectiva y derechos laborales.

- Nuevo testimonio agrava denuncias de abuso en albergue de Tocumen

Se sumó un nuevo testimonio a las denuncias de presuntos abusos cometidos contra menores en un albergue ubicado en Tocumen, generando mayor preocupación pública.

Las autoridades investigadoras continúan recabando pruebas mientras crece el reclamo ciudadano por un manejo transparente del caso y justicia para las víctimas.

- Panamá busca atraer inversión saudí y abrir nuevos mercados

El Gobierno panameño trabaja en fortalecer relaciones económicas con Arabia Saudita como parte de una estrategia más amplia para atraer inversión extranjera y diversificar mercados comerciales.

La intención es consolidar a Panamá como un hub logístico y financiero atractivo para capitales globales.

- Pago de CEPANIM a jubilados: ¿quiénes tienen derecho al desembolso?

Este 10 de febrero también destaca información útil sobre el pago del CEPANIM (Certificado de Pago de Aportes al Instituto de Mercadeo Agropecuario) dirigido a jubilados.

- En Argentina, renuncias y acusaciones sacuden al entorno de Milei

En el plano internacional, en Argentina aumentan las tensiones políticas alrededor del presidente Javier Milei.

Varios amigos cercanos y colaboradores han renunciado o están envueltos en acusaciones que han sacudido la escena política del país.

La situación plantea interrogantes sobre la estabilidad del gobierno y la gobernabilidad en medio de un clima de fuerte polarización.