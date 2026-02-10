  1. Inicio
Cuarto Puente: MOP afirma reactivación mientras Suntracs sigue en paro

La situación mantiene la atención sobre uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país.
Por
Laura Chang
  • 10/02/2026 10:05
Conflicto en el Cuarto Puente: Mientras el ministro José Luis Andrade asegura la reactivación de las obras tras el paro, el Suntracs desmiente al MOP y confirma que la paralización nacional entra en su segundo día.

El conflicto en el sector construcción sube de tono en Panamá tras las denuncias del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) por presuntas irregularidades sindicales. Mientras el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que los trabajos en el Cuarto Puente sobre el Canal se reactivarán hoy, 10 de febrero, el sindicato desmintió la normalización de la obra a través de sus redes sociales.

“En el 2.º día de paralización del proyecto 4to Puente, SUNTRACS realiza a nivel nacional una jornada de volanteo e información para explicar al pueblo las razones de la lucha en defensa de sus derechos”, afirmó el gremio, contradiciendo la postura oficial y confirmando que la medida de fuerza se mantiene firme.

Tras la paralización registrada ayer, lunes. Andrade informó que los trabajadores “retomarán sus labores”.

La situación mantiene la atención sobre uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, ante el posible impacto que cualquier interrupción prolongada podría tener en el cronograma de la obra.

Piden al Gobierno garantizar la libertad sindical

El Suntracs exigió al gobierno, especialmente al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, garantizar el respeto a la libertad sindical, a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación laboral panameña.

El sindicato afirmó que los trabajadores han manifestado “de manera alta y clara” que desean ser representados por esa organización y rechazar cualquier intento de modificar su representación.

Asimismo, hicieron un llamado a la solidaridad del pueblo panameño, de los trabajadores de otras obras y de los distintos sindicatos del país, al considerar que el movimiento obrero atraviesa un momento difícil.

La organización reiteró que se mantendrá firme en la defensa de sus conquistas laborales, alcanzadas, según indicaro, a lo largo de 12 convenciones colectivas.

