Cuarto Puente: MOP afirma reactivación mientras Suntracs sigue en paro

El conflicto en el sector construcción sube de tono en Panamá tras las denuncias del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) por presuntas irregularidades sindicales. Mientras el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que los trabajos en el Cuarto Puente sobre el Canal se reactivarán hoy, 10 de febrero, el sindicato desmintió la normalización de la obra a través de sus redes sociales.

“En el 2.º día de paralización del proyecto 4to Puente, SUNTRACS realiza a nivel nacional una jornada de volanteo e información para explicar al pueblo las razones de la lucha en defensa de sus derechos”, afirmó el gremio, contradiciendo la postura oficial y confirmando que la medida de fuerza se mantiene firme.

Tras la paralización registrada ayer, lunes. Andrade informó que los trabajadores “retomarán sus labores”.

La situación mantiene la atención sobre uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, ante el posible impacto que cualquier interrupción prolongada podría tener en el cronograma de la obra.