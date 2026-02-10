Milei bajo la lupa: Amigos cercanos al presidente sacuden la política con renuncias y acusaciones

Dos allegados del presidente argentino Javier Milei se encuentran en el centro de la polémica tras renuncias y procesos judiciales por presunta corrupción. Demián Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), y Diego Spagnuolo, ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), enfrentan acusaciones que incluyen sobreprecios, sobornos y defraudación, generando cuestionamientos sobre la gestión de los colaboradores más cercanos al mandatario.

Reidel presentó su renuncia este lunes, luego de que surgieran denuncias por sobreprecios en servicios de limpieza y prestaciones tecnológicas de NA-SA. Su salida se produce en medio de un proceso de renovación de autoridades dentro de la empresa. Juan Martín Campos asumirá como nuevo presidente del directorio, mientras que Reidel podría mantenerse en la compañía como asesor, un puesto al que había renunciado en julio de 2025 para integrarse al directorio.

Por su parte, la justicia argentina inició un proceso judicial contra Spagnuolo y otros exfuncionarios y empresarios por supuestos sobornos, negociaciones incompatibles y defraudación en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. El juez federal Sebastián Casanello ordenó un embargo sobre Spagnuolo por 202.828 millones de pesos, equivalentes a más de 143 millones de dólares. El procedimiento se realiza sin prisión preventiva mientras se investiga su presunta participación como líder de una asociación delictiva dentro de Andis.