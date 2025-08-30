  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Gobernador de Buenos Aires califica a Milei de ‘payaso’ y de configurar ‘estafa electoral’

El presidente de Argentina, Javier Milei (c), saluda durante un acto de campaña electoral este miércoles, en Lomas de Zamora.
El presidente de Argentina, Javier Milei (c), saluda durante un acto de campaña electoral este miércoles, en Lomas de Zamora. EFE
Por
Agencia EFE
  • 30/08/2025 12:50
‘Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso’, afirmó Kicillof.

El gobernador de la provincia Buenos Aires y uno de los principales referentes del peronismo opositor, Axel Kicillof, calificó este sábado 30 de agosto al presidente de Argentina, Javier Milei, de “payaso”, y dijo que “configuró una estafa electoral”, en medio de la creciente tensión política dentro del Gobierno tras conocerse presuntos casos de corrupción en la compra de medicamentos.

“Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”, afirmó Kicillof en Radio con Vos y añadió que “es un tipo (hombre) subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”.

El gobernador aseguró que el mandatario “configuró una estafa electoral”, aludiendo a los vínculos de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el subsecretario de la Presidencia, Eduardo ‘Lule’ Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem (1989-1999), ambos nombrados en los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), investigados por la Justicia.

“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, aseguró, apuntando a que Milei está vinculado con figuras del pasado que, según Kicillof, constituyen lo más representativo de la “casta política”.

Kicillof contrastó su visión económica con la de Milei: “Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor.

Se mostró también optimista sobre las posibilidades de una victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo 7 de septiembre.

Además, afirmó que Milei “gobierna contra la Provincia de Buenos Aires porque su modelo es de antiproducción”.

Aseguró que, tras el cierre de listas, el frente Fuerza Patria (facción del peronismo) muestra una imagen de unidad. “Conseguimos una sola boleta, todos los sectores juntos haciéndole frente a este plan económico”, destacó.

El gobernador reveló que mantuvo conversaciones con la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) para lograr la unidad en la provincia, enfatizando que la interna del peronismo había sido un proceso de reinicio para fortalecer la campaña de cara a las elecciones a legisladores nacionales que se realizará el próximo 26 de octubre.

El escándalo por presunta corrupción se desató el 20 de agosto pasado, cuando medios locales difundieron audios adjudicados a Spagnuolo, uno de los abogados personales del presidente.

En los audios se describe un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que tendría como principal responsable a Eduardo ‘Lule’ Menem y aluden a Karina Milei como posible destinataria de parte de los sobornos que involucran a la empresa Suizo Argentina.

El pasado miércoles el presidente Javier Milei debió ser evacuado de una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, cuando manifestantes opositores arrojaron piedras y objetos contra la camioneta en la que se trasladaba, en un acto de campaña de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Un acto encabezado por Karina Milei, en la provincia de Corrientes -que este domingo elegirá gobernador- terminó suspendido y con al menos tres detenidos tras golpes y forcejeos entre simpatizantes de La Libertad Avanza y opositores al Gobierno.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo