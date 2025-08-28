  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Panamá condena ataque contra caravana electoral de Javier Milei en Argentina

Milei (centro) reacciona junto al candidato a diputado del partido gobernante, José Luis Espert (izq.), y personal de seguridad, mientras manifestantes les lanzan objetos durante una caravana en Lomas de Zamora.
Milei (centro) reacciona junto al candidato a diputado del partido gobernante, José Luis Espert (izq.), y personal de seguridad, mientras manifestantes les lanzan objetos durante una caravana en Lomas de Zamora. JUAN MABROMATA | AFP
Por
Agencia EFE
  • 28/08/2025 11:37
Milei fue agredido este miércoles 27 de agosto por manifestantes durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora.

El Gobierno de Panamá expresó este jueves 28 de agosto su “absoluto rechazo al inaceptable ataque” contra una caravana electoral del presidente argentino, Javier Milei, y exhortó al país a mantener “un espíritu de tolerancia y convivencia pacífica”.

Milei fue agredido este miércoles 27 de agosto por manifestantes durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista, en la antesala de unos comicios clave en la provincia de Buenos Aires y en medio de un escándalo por corrupción que involucra al mandatario y a su círculo más estrecho.

“Condenamos de manera enérgica los actos violentos que se han manifestado en la política argentina y expresamos nuestro absoluto rechazo al inaceptable ataque de este miércoles contra la caravana del presidente Javier Milei”, indica un comunicado de la Cancillería de Panamá.

Estos hechos “atentan contra la institucionalidad democrática, la convivencia ciudadana y los valores de respeto que deben guiar a toda sociedad”, señala la misiva oficial panameña, que señala que “la violencia nunca puede ser un camino válido en la política ni en la vida pública”

“Exhortamos a todos los sectores a mantener un espíritu de tolerancia y convivencia pacífica, principios esenciales y características propias de las democracias sólidas y maduras”, concluye el comunicado oficial.

Milei, que fue evacuado en un vehículo blindado, salió ileso del ataque con piedras y otros objetos que fueron lanzados por los manifestantes, que expresaron así su repudio a la gestión del presidente argentino y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Una vez resguardado en la residencia presidencial en la localidad de Olivos, el mandatario responsabilizó del ataque al kirchnerismo, la facción más progresista del peronismo que gobernó bajo los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego de Cristina Fernández (2007-2015).

Al presidente argentino se sumaron distintos miembros del Ejecutivo, que acusaron al peronismo de provocar la violencia, pese a que la protesta incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo