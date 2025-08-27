Evacúan a Milei por el lanzamiento de objetos contra una caravana electoral

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido que ser evacuado este miércoles por su equipo de seguridad cuando la caravana electoral con la que circulaba al sur de Buenos Aires ha sufrido el lanzamiento de objetos, si bien el Gobierno ya ha aclarado que el incidente se ha saldado sin daños personales.

El suceso ha tenido lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el presidente saludaba a la multitud asomado a un vehículo, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales.

“Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación”, ha denunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que ha atribuido los lanzamientos a “militantes de la vieja política”, dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo.

“Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado”, ha lamentado. Adorni ha descartado que se hayan producido heridos y ha señalado que “lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”.