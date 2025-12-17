Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 17 de diciembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que durante la mañana de este miércoles 17 de diciembre aspectos claves sobre el clima en el país en esta fecha.

Durante la mañana, se espera en la vertiente del Pacífico, gran parte de la vertiente con poca nubosidad a parcialmente nublado, excepto hacia Darién, la comarca Emberá Woünaan, Golfo de Panamá, Norte de Panamá Este, Norte de Panamá Oeste y Golfo de Chiriquí, donde se prevén nublados con lluvias aisladas.

En horas de la tarde, se prevé aguaceros de corta duración con actividad eléctrica en zonas puntuales de la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, Golfo de Panamá y la comarca Emberá Woünaan , resto de la vertiente con cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados, especialmente en Chiriquí y Veraguas.

Mientras que por la noche, el IMHPA destaca lluvias intermitentes persistirán en Chiriquí occidental, Golfo y zona costera, Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y comarcas Emberá Woünaan.

En cuanto a las temperaturas esperadas, en el país oscilarán entre 29°C y 33°C, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central donde estarán llegando de 18ºC y 24ºC.

Por último, sugieren mucha precaución en el litoral del Caribe, ya que se esperan olas de 1.2 m hasta 1.6 m de altura y periodos de 8 a 9 segundos.