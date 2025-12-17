Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 17 de diciembre

Mientras que por la noche, el IMHPA destaca lluvias intermitentes persistirán en Chiriquí occidental, Golfo y zona costera, Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y comarcas Emberá Woünaan.<b>En cuanto a las temperaturas esperadas, en el país oscilarán entre 29°C y 33°C</b>, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central donde estarán llegando de 18ºC y 24ºC.Por último, sugieren mucha precaución en el litoral del Caribe, ya que se esperan olas de 1.2 m hasta 1.6 m de altura y periodos de 8 a 9 segundos.