Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 21 de noviembre

En la vertiente del Caribe , en horas de la mañana, estará nublado con lluvias aisladas, especialmente en las zonas marítimas, Bocas del Toro y oriente de la comarca Guna Yala. Por la noche, las lluvias persistirán, pero serán débiles y aisladas desde Bocas del Toro hasta Colón, resto del Caribe panameño con cielo nublado.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anunció que para la tarde de este viernes 21 de noviembre se esperan aguaceros con tormentas, principalmente desde Bocas del Toro hasta Colón y serranía de la comarca Guna Yala.

En el Pacífico se prevén nublado con lluvias en las costas de Panamá Oeste, Panamá Este, sur de Veraguas, sur de Azuero, Golfo de Chiriquí, Golfo y Bahía de Panamá y costas de Darién. El resto del Pacífico estará con cielo parcialmente nublado a nublado.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros con tormentas en diferentes sectores y regiones de la vertiente. Durante la noche, las lluvias intermitentes de variada intensidad continuarán en costas de Chiriquí, sur de Veraguas, norte de Panamá Oeste, oriente de Darién y comarcas Emberá Woünaan, resto de la vertiente con cielo parcialmente nublado a nublado.

En tanto, las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 27 y 30, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central donde estarán llegando de 14ºC y 24ºC.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles de riesgo de bajo a alto (2 a 7 UV-B) en el país.