Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 21 de noviembre

En el <b>Pacífico</b> se prevén nublado con lluvias en las costas de Panamá Oeste, Panamá Este, sur de Veraguas, sur de Azuero, Golfo de Chiriquí, Golfo y Bahía de Panamá y costas de Darién. E<b>l resto del Pacífico estará con cielo parcialmente nublado a nublado.</b> En horas de la tarde, se esperan aguaceros con tormentas en diferentes sectores y regiones de la vertiente. Durante la noche, las lluvias intermitentes de variada intensidad continuarán en costas de <b>Chiriquí, sur de Veraguas, norte de Panamá Oeste, oriente de Darién y comarcas Emberá Woünaan</b>, resto de la vertiente con cielo parcialmente nublado a nublado.En tanto, las <b>temperaturas máximas </b>en el país oscilarán entre 27 y 30, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central donde estarán llegando de 14ºC y 24ºC.<b>Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles de riesgo de bajo a alto (2 a 7 UV-B) en el país.</b>