Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 12 de diciembre

El pronóstico del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b>, para este viernes anticipa condiciones lluviosas tanto en el Caribe como en el Pacífico, con variaciones en intensidad a lo largo del día.<b>En la vertiente Caribe</b>, durante la mañana y la tarde se prevén lluvias y aguaceros entre aislados y dispersos desde Colón hasta el norte de Veraguas, además de episodios ocasionales en <b>Guna Yala</b>, con mayor frecuencia en la región central de Colón. En horas de la noche, las precipitaciones continuarán de forma aislada en las zonas marino-costeras, con incursiones hacia <b>Bocas del Toro y Ngäbe Buglé</b>, donde podrían presentarse eventos moderados a fuertes. También se esperan chubascos aislados en <b>Colón y Guna Yala.</b><b>En la vertiente del Pacífico</b>, la mañana iniciará con lluvias y aguaceros aislados en<b> Darién, la comarca Emberá Wounaan–Sambú y sectores del norte de Panamá y Panamá Oeste. </b>Para la tarde, se pronostican aguaceros aislados a sectorizados con posibilidad de episodios muy fuertes acompañados de actividad eléctrica en <b>Panamá, Panamá Oeste, Darién y Emberá Wounaan.</b> En el resto de la vertiente, las probabilidades serán bajas. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado con posibles aguaceros en las zonas marino-costeras.Las máximas temperaturas oscilarán entre <b>28.5°C y 31°C en el Caribe</b>, y entre <b>29°C y 33°C en el Pacífico</b>. En áreas montañosas y la Cordillera Central se mantendrán por debajo de los <b>26°C</b>.