Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 12 de diciembre

El pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), para este viernes anticipa condiciones lluviosas tanto en el Caribe como en el Pacífico, con variaciones en intensidad a lo largo del día.

En la vertiente Caribe, durante la mañana y la tarde se prevén lluvias y aguaceros entre aislados y dispersos desde Colón hasta el norte de Veraguas, además de episodios ocasionales en Guna Yala, con mayor frecuencia en la región central de Colón. En horas de la noche, las precipitaciones continuarán de forma aislada en las zonas marino-costeras, con incursiones hacia Bocas del Toro y Ngäbe Buglé, donde podrían presentarse eventos moderados a fuertes. También se esperan chubascos aislados en Colón y Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con lluvias y aguaceros aislados en Darién, la comarca Emberá Wounaan–Sambú y sectores del norte de Panamá y Panamá Oeste. Para la tarde, se pronostican aguaceros aislados a sectorizados con posibilidad de episodios muy fuertes acompañados de actividad eléctrica en Panamá, Panamá Oeste, Darién y Emberá Wounaan. En el resto de la vertiente, las probabilidades serán bajas. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado con posibles aguaceros en las zonas marino-costeras.

Las máximas temperaturas oscilarán entre 28.5°C y 31°C en el Caribe, y entre 29°C y 33°C en el Pacífico. En áreas montañosas y la Cordillera Central se mantendrán por debajo de los 26°C.