Crisis de desechos hospitalarios: Minsa implementa plan de emergencia

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> puso en marcha un <b>plan de emergencia</b> para retomar el control del manejo de los desechos hospitalarios en Panamá, un problema que por más de dos décadas ha revelado fallas estructurales, abandono institucional y graves riesgos sanitarios y ambientales.El Consejo de Gabinete aprobó que el Minsa contrate un <b>servicio integral</b> que abarque todas las etapas del proceso: recolección, clasificación, empaque, transporte, almacenamiento en cuartos fríos y tratamiento final bajo las normas vigentes.El objetivo es eliminar la discrecionalidad con la que las regiones de Salud seleccionaban proveedores, muchas veces sin supervisión y en contra de los protocolos sanitarios.