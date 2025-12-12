Crisis de desechos hospitalarios: Minsa implementa plan de emergencia

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha un plan de emergencia para retomar el control del manejo de los desechos hospitalarios en Panamá, un problema que por más de dos décadas ha revelado fallas estructurales, abandono institucional y graves riesgos sanitarios y ambientales. El Consejo de Gabinete aprobó que el Minsa contrate un servicio integral que abarque todas las etapas del proceso: recolección, clasificación, empaque, transporte, almacenamiento en cuartos fríos y tratamiento final bajo las normas vigentes.El objetivo es eliminar la discrecionalidad con la que las regiones de Salud seleccionaban proveedores, muchas veces sin supervisión y en contra de los protocolos sanitarios.

Escándalo en Bocas del Toro evidencia el fondo del problema

El panorama se agravó tras revelarse en una publicación de La Estrella de Panamá, que la empresa Servicios Múltiples, contratista del Minsa en Bocas del Toro, enfrenta procesos penal y ambiental admitidos en septiembre. Según las denuncias, la compañía enterró residuos hospitalarios sin desinfectarlos, mezcló desechos peligrosos y utilizó métodos prohibidos en un terreno sin permisos ni condiciones técnicas. De confirmarse, estas prácticas constituirían delito ambiental. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, calificó la situación como “inaceptable” y confirmó la cancelación inmediata del contrato. Según dijo, la publicación del caso fue clave para acelerar la decisión. “Ponía en riesgo la salud pública y la integridad ambiental”, sostuvo.

“Encontramos un caos total”: Ministro revela fallas internas