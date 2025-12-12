Misiones médicas de Estados Unidos ampliarán su presencia en Panamá y en coordinación con el Minsa

El Ejército de Estados Unidos entregó este viernes 12 de diciembre un cargamento de 4,000 libras de medicamentos e insumos médicos, valorado en 75 mil dólares, como parte de una iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la atención sanitaria en diversas regiones del país en el primer trimestre de 2026.

El sargento maestro de Logística Médica del Ejército estadounidense, Hermin Rodríguez, explicó que el envío incluye medicinas para uso humano, suministros para veterinaria y materiales odontológicos.

“Trae medicinas para personas, medicinas para veterinarios e insumos para dentistas también”, detalló Rodríguez.

MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN BÁSICA

Rodríguez indicó que el lote contiene medicamentos esenciales destinados a pacientes que serán atendidos por médicos estadounidenses durante las jornadas.

“Tenemos medicinas básicas para cuando las personas van a ver a nuestros doctores: para dolor de cabeza, enfermedades comunes y molestias simples”, señaló.

En el caso de los insumos veterinarios, el cargamento incluye vacunas antirrábicas y herramientas para la revisión y tratamiento de animales.

Para odontología, se enviaron materiales básicos utilizados en procedimientos como la extracción de piezas dañadas.

DISTRIBUCIÓN DIRECTA

Rodríguez informó que los insumos serán utilizados directamente durante las misiones de asistencia médica que se realizarán entre enero, febrero y marzo.

Las jornadas se desarrollarán, entre otros puntos, en Colón y en otras localidades que serán anunciadas por el Minsa.

“Va a ser directamente al pueblo panameño; no va a ser manejado por terceros”, afirmó Rodríguez, al destacar que los materiales no permanecerán almacenados en Panamá Pacífico, sino bajo resguardo del personal estadounidense hasta su uso en terreno.

MÁS PRESENCIA

El sargento adelantó que este año habrá una presencia ampliada de equipos médicos militares en el país.

“El año pasado veníamos una o dos veces. Este año vamos a tener más presencia, con múltiples equipos durante el año: cerca de 27 equipos de emergencia, trauma, adultos y veterinarios”, precisó.

Rodríguez subrayó que esta cooperación responde a una solicitud del Minsa y forma parte de un esfuerzo conjunto entre el gobierno panameño y Estados Unidos para brindar atención directa a las comunidades.