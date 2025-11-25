Minsa y Minseg firman convenio para usar drones para entrega de medicinas e insumos

Los drones serán operados por personal especializado del <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</a></b>, encargado de ejecutar los vuelos y garantizar que los insumos lleguen a los puntos designados.La representante de la OPS/OMS en Panamá, Ana Rivière Cinnamond, resaltó que la iniciativa permitirá superar limitaciones de movilidad y mejorar el acceso a servicios esenciales de salud en comunidades alejadas.El Minsa, en cooperación con el Minseg, utilizará esta tecnología de última generación con el fin de generar un impacto positivo y sostenible en las poblaciones de la comarca Ngäbe Buglé, una de las regiones que enfrenta mayores desafíos de acceso.