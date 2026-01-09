Opositor González Urrutia afirma que le ‘alegra profundamente’ la liberación de presos en Venezuela

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, afirmó que le “alegra profundamente” ver los abrazos de los presos liberados con sus familiares tras las excarcelaciones de detenidos por motivos políticos iniciadas la víspera en Venezuela.

“Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando”, indicó González Urrutia en un mensaje en las redes sociales.