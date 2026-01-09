  1. Inicio
Opositor González Urrutia afirma que le ‘alegra profundamente’ la liberación de presos en Venezuela

Fuerzas de seguridad vigilan la entrada de El Helicoide —una prisión propiedad del gobierno venezolano, utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— en Caracas el 8 de enero de 2026. AFP
Por
Darine Waked
  • 09/01/2026 10:56
“Acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando”, escribió el presidente electo en sus redes sociales

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, afirmó que le “alegra profundamente” ver los abrazos de los presos liberados con sus familiares tras las excarcelaciones de detenidos por motivos políticos iniciadas la víspera en Venezuela.

“Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando”, indicó González Urrutia en un mensaje en las redes sociales.

