Acodeco aclara qué artículos escolares están exentos del ITBMS en Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó a la ciudadanía que los útiles, libros y uniformes escolares incluidos en el listado oficial están exentos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) del 7 %, beneficio que se mantiene vigente durante todo el año, de acuerdo con lo establecido en la legislación panameña.

La entidad emitió este recordatorio ante los preparativos de diversos comercios para la comercialización de insumos escolares, destacando que los establecimientos están obligados a mantener visible el listado de los artículos exonerados. Esta medida permite a los consumidores conocer sus derechos y exigir la correcta aplicación de la normativa al momento de realizar sus compras.

Acodeco precisó que la exoneración del ITBMS aplica tanto para estudiantes de centros educativos públicos como privados, sin distinción, lo que representa un alivio económico para las familias panameñas durante el periodo escolar.

La institución señaló que este beneficio está respaldado por la Ley 17 de 15 de julio de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 7 de marzo de 2008, normas que regulan la exoneración del impuesto en los artículos escolares incluidos en el listado oficial.