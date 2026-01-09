  1. Inicio
Acodeco aclara qué artículos escolares están exentos del ITBMS en Panamá

La exoneración del ITBMS en artículos escolares está regulada por ley.
Emiliana Tuñón
  • 09/01/2026 10:56
Acodeco recordó que la exoneración del ITBMS en artículos escolares está sustentada en la Ley 17 de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 2008.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó a la ciudadanía que los útiles, libros y uniformes escolares incluidos en el listado oficial están exentos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) del 7 %, beneficio que se mantiene vigente durante todo el año, de acuerdo con lo establecido en la legislación panameña.

La entidad emitió este recordatorio ante los preparativos de diversos comercios para la comercialización de insumos escolares, destacando que los establecimientos están obligados a mantener visible el listado de los artículos exonerados. Esta medida permite a los consumidores conocer sus derechos y exigir la correcta aplicación de la normativa al momento de realizar sus compras.

Acodeco precisó que la exoneración del ITBMS aplica tanto para estudiantes de centros educativos públicos como privados, sin distinción, lo que representa un alivio económico para las familias panameñas durante el periodo escolar.

La institución señaló que este beneficio está respaldado por la Ley 17 de 15 de julio de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 7 de marzo de 2008, normas que regulan la exoneración del impuesto en los artículos escolares incluidos en el listado oficial.

Artículos escolares incluidos en listado oficial están exentos del ITBMS
Acodeco detalla la listado de artículos exonerados

A continuación la lista de artículos exonerados del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) del 7 %:

Libros y textos de cualquier género.

Publicaciones y revistas educativas, clasificadas como tales por el MEDUCA.

Cuadernos.

Lápices.

Etiquetas de cuaderno.

Tijeras punta roma.

Loncheras escolares.

Masilla.Témperas.

Juegos de geometría.

Sacapuntas manuales.

Borradores.

Libros de colorear.

Libros de cuentos.

Mapas físicos, políticos e históricos.

Croquis de todo tipo.

Reglas, plantillas, curvas y transportadores.

Capotes escolares.

Papeles: crespón, manila, construcción, papel plástico para forrar cuadernos y libros escolares.

Acuarela.

Cartulina y cartoncillos.

Cartapacios y portafolios, con o sin diseños.

Goma, cuyo precio por unidad no exceda de B/. 2.00.

Bolígrafo, cuyo precio por unidad no exceda de B/. 1.00.

Mochilas escolares con un precio hasta B/. 30.00.

Zapatillas para educación física con un precio hasta de B/. 30.00.

Camisa escolar (manga corta y larga).

Camiseta escolar.

Peticote escolar.

Falda escolar.Pantalón escolar.

Calcetín escolar.

Zapatos escolares con un precio hasta de B/. 40.00.

Bata de laboratorio.

Bata de talleres.Insignias escolares.

Corbatas escolares.

Artículos para educación (franelas, suéteres, pantaloncitos, medias y zapatillas).

Correas, cuyo precio no exceda de B/. 15.00.

Chaquetas, sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo.

