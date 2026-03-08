Investigadores alertan tala de robles por incremento de palma aceitera en Punta Burica

Una advertencia sobre un posible impacto ambiental en la frontera sur de Panamá fue dirigida al ministro de Ambiente, <b><a href="/tag/-/meta/juan-carlos-navarro">Juan Carlos Navarro</a></b>, luego de que se reportara <b>la presencia de robles en floración en la zona de Punta Burica que podrían desaparecer si se concretan planes de expansión de plantaciones de palma de aceite</b>.La alerta fue enviada por el investigador <b>Ariel Rodríguez-Vargas</b>, del proyecto de conservación<b> Proyecto Primates Panamá</b>, quien informó que en los últimos días se ha observado una <b>floración masiva de robles</b> en el paisaje rural de la zona fronteriza de Punta Burica, específicamente en el sector de Bella Vista.Según explicó Rodríguez-Vargas en una comunicación dirigida al titular del <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b>, estos árboles se encuentran principalmente en <b>cercas vivas y pequeños fragmentos de bosque</b> que aún persisten en el paisaje agrícola de la región.De acuerdo con la información compartida por el especialista, existe preocupación en la zona porque <b>estos árboles y parches de bosque podrían ser eliminados</b> para dar paso a <b>plantaciones de palma aceitera</b>.El investigador advirtió que este paisaje rural arbolado cumple un papel fundamental como <b>hábitat y corredor biológico para varias especies de fauna</b>, en especial para primates que habitan la península.<i>'Este paisaje rural arbolado constituye un hábitat clave para al menos cuatro especies de primates que aún sobreviven en la Península de Burica'</i>, indicó.Rodríguez-Vargas subrayó que la biodiversidad presente en la zona es <b>particular y poco representada en otras regiones del país</b>, lo que aumenta la preocupación frente a posibles cambios en el uso del suelo.La eliminación de las cercas vivas y de los fragmentos de bosque podría provocar <b>una fuerte fragmentación del hábitat</b>, reduciendo las áreas disponibles para las poblaciones de primates y dificultando su movilidad entre parches de vegetación.La Península de Burica, ubicada en el extremo sur occidental de Panamá y compartida con Costa Rica, es reconocida por su diversidad biológica y por conservar ecosistemas que funcionan como refugio para diversas especies de mamíferos, aves y reptiles.Ante esta situación, el investigador solicitó formalmente a las autoridades ambientales <b>evaluar la situación en campo</b> y considerar medidas que permitan <b>proteger el paisaje arbolado y su biodiversidad</b>.<i>'Respetuosamente solicitamos considerar alguna forma de intervención o verificación institucional que permita evaluar la situación y explorar medidas para proteger este paisaje y su biodiversidad'</i>, expresó en su comunicación.Rodríguez-Vargas también indicó que el equipo de Proyecto Primates Panamá se mantiene <b>disponible para compartir información adicional</b> y colaborar con las autoridades en la evaluación del área.Especialistas en conservación han señalado en diversas investigaciones que <b>las cercas vivas y pequeños fragmentos de bosque</b> pueden desempeñar un papel crucial en paisajes agrícolas, ya que funcionan como <b>corredores ecológicos</b> que permiten a la fauna desplazarse entre áreas boscosas más grandes.En regiones con alta presión agrícola, estos elementos del paisaje ayudan a <b>reducir el aislamiento de las poblaciones silvestres</b>, lo que resulta especialmente importante para especies como los primates, que dependen de la conectividad del bosque para alimentarse y reproducirse.