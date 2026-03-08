Explosión en la Embajada de Estados Unidos en Oslo: autoridades investigan posible acto de terrorismo

Una fuerte explosión sacudió la madrugada del domingo la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Oslo, generando alarma en la capital noruega y movilizando de inmediato a las fuerzas de seguridad. El estallido se produjo alrededor de la una de la mañana, hora local, en la zona de acceso consular del edificio diplomático. Aunque el incidente no dejó víctimas ni heridos, sí ocasionó daños materiales menores, principalmente en ventanas y estructuras cercanas, lo que obligó a un despliegue de emergencia para asegurar el área.

La policía noruega informó que la detonación fue lo suficientemente potente como para escucharse en varios barrios cercanos, lo que provocó que residentes alertaran a las autoridades. Al llegar al lugar, los equipos de seguridad encontraron restos de lo que podría ser un artefacto explosivo improvisado. Por esa razón, se abrió una investigación bajo la hipótesis de que se trate de un acto de terrorismo, aunque las autoridades insisten en que aún es temprano para sacar conclusiones definitivas. “Estamos trabajando con todas las líneas de investigación posibles. No descartamos ninguna hipótesis”, señaló un portavoz de la policía de Oslo.

La Embajada de Estados Unidos, considerada un objetivo sensible en materia de seguridad, fue inmediatamente acordonada. Personal diplomático fue evacuado de manera preventiva mientras especialistas en explosivos y agentes de inteligencia inspeccionaban la zona. El gobierno noruego aseguró que se reforzarán las medidas de protección en torno a instalaciones diplomáticas y edificios estratégicos, en tanto se esclarecen las circunstancias del ataque. La primera ministra de Noruega condenó el hecho y expresó su solidaridad con el cuerpo diplomático estadounidense, subrayando que “cualquier ataque contra una misión extranjera en nuestro país es un ataque contra la seguridad nacional”.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que no hubo personal afectado y agradeció la rápida respuesta de las autoridades noruegas. Washington se mantiene en contacto con Oslo para coordinar la investigación y evaluar posibles riesgos adicionales. Aunque no se ha atribuido la responsabilidad a ningún grupo, expertos en seguridad señalan que el incidente ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y un aumento de amenazas contra intereses estadounidenses en distintas partes del mundo.

Vecinos de la zona relataron que el estruendo fue tan fuerte que pensaron en un accidente de tránsito o en una explosión de gas. Sin embargo, al observar el despliegue policial y los equipos de emergencia, comprendieron que se trataba de un hecho más grave. Algunos residentes manifestaron preocupación por la seguridad en la capital, mientras otros destacaron la rapidez con la que las autoridades actuaron para controlar la situación. “Fue un susto enorme, pero ver cómo la policía llegó en minutos nos dio tranquilidad”, comentó una vecina que vive a pocas cuadras de la embajada.