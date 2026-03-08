Explosión en la Embajada de Estados Unidos en Oslo: autoridades investigan posible acto de terrorismo

Vecinos de la zona relataron que el estruendo fue tan fuerte que pensaron en un accidente de tránsito o en una explosión de gas. Sin embargo, al observar el despliegue policial y los equipos de emergencia, comprendieron que se trataba de un hecho más grave. Algunos residentes manifestaron preocupación por la seguridad en la capital, mientras otros destacaron la rapidez con la que las autoridades actuaron para controlar la situación. <i><b>'Fue un susto enorme, pero ver cómo la policía llegó en minutos nos dio tranquilidad'</b></i>, comentó una vecina que vive a pocas cuadras de la embajada.