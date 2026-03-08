¡Se encendieron las luces! Así comenzó la temporada 2026 de la F1 en Australia

La Fórmula 1 inició una nueva era en 2026, marcada por una revolución técnica y deportiva que busca redefinir el futuro de la categoría.

El arranque en el circuito de Albert Park, en Melbourne, este domingo fue el escenario perfecto para mostrar las novedades que acompañan a esta temporada.

Mercedes-AMG Petronas dio un golpe de autoridad con un doblete, encabezado por George Russell y seguido por el joven Kimi Antonelli, lo que posiciona a la escudería alemana como una de las grandes candidatas al título.

El británico Lando Norris, campeón defensor con McLaren, no pudo imponerse en la primera cita, pero se espera que sea uno de los protagonistas a lo largo del año.