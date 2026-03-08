  1. Inicio
Fórmula 1

¡Se encendieron las luces! Así comenzó la temporada 2026 de la F1 en Australia

El piloto de Fórmula Uno de la escudería Mercedes-AMG PETRONAS George Russell celebra en el podio su victoria en el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno disputado este domingo en el Circuito Albert Park de Melbourne. EFE/Joel Carrett
Por
Lourdes García Armuelles
  • 08/03/2026 10:39
La próxima cita será el Gran Premio de China, programado para el 1 de abril

La Fórmula 1 inició una nueva era en 2026, marcada por una revolución técnica y deportiva que busca redefinir el futuro de la categoría.

El arranque en el circuito de Albert Park, en Melbourne, este domingo fue el escenario perfecto para mostrar las novedades que acompañan a esta temporada.

Mercedes-AMG Petronas dio un golpe de autoridad con un doblete, encabezado por George Russell y seguido por el joven Kimi Antonelli, lo que posiciona a la escudería alemana como una de las grandes candidatas al título.

El británico Lando Norris, campeón defensor con McLaren, no pudo imponerse en la primera cita, pero se espera que sea uno de los protagonistas a lo largo del año.

Entre las principales novedades técnicas destacan los monoplazas más cortos y estrechos, la introducción de aerodinámica activa en los alerones y una nueva filosofía en las unidades de potencia, que ahora combinan en proporciones casi iguales la combustión interna con energía eléctrica.

Estos cambios buscan mejorar la competitividad, facilitar los adelantamientos y avanzar hacia un modelo más sostenible. Además, la parrilla cuenta con 22 pilotos y 11 equipos, lo que añade diversidad y aumenta las expectativas de una temporada más reñida.

El calendario de 2026 contempla 24 Grandes Premios distribuidos entre marzo y diciembre, con paradas en circuitos icónicos como Mónaco, Silverstone y Monza, además de nuevas sedes que buscan expandir el alcance global del campeonato.

Tras Australia, la próxima cita será el Gran Premio de China, programado para el 1 de abril, y se espera que cada carrera aporte giros inesperados en la lucha por el campeonato

