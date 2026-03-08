Tres helicópteros Black Hawk de EE. UU. llegarán a Panamá para entrenamientos en selva

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó a la ciudadanía que en los próximos días arribarán al país tres helicópteros Black Hawk, dos modelos HH-60 y uno UH-60, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos.

De acuerdo con la entidad, las aeronaves participarán en un entrenamiento conjunto de operaciones en selva que reunirá a unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional de Panamá y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a infantes de marina de los Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Las maniobras se desarrollarán en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde los participantes pondrán en práctica técnicas de operaciones en entornos selváticos, coordinación interinstitucional y despliegue aerotransportado.

Según el Senan, este programa de entrenamiento forma parte de las acciones de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, orientadas a fortalecer la preparación y las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La institución también destacó que estas prácticas contribuyen a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias, operaciones de rescate y la protección de infraestructuras estratégicas del país, incluido el Canal de Panamá.