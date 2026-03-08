Irán lanza amenaza directa: ‘Podemos seguir la guerra seis meses más’

Irán lanzó una advertencia que vuelve a elevar la tensión en Oriente Medio. El portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, afirmó que las fuerzas armadas de la República Islámica están preparadas para mantener al menos seis meses más de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones.Las declaraciones, difundidas por la agencia iraní Fars, llegan en medio de un escenario regional cada vez más volátil, marcado por ataques cruzados y una escalada militar que mantiene en alerta a varios países.