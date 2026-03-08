  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Irán lanza amenaza directa: ‘Podemos seguir la guerra seis meses más’

Un vehículo Humvee blindado del ejército iraquí se despliega cerca de las orillas del río Tigris para proteger la sede de la embajada de Estados Unidos en la “Zona Verde” fortificada de Bagdad el 8 de marzo de 2026.
Un vehículo Humvee blindado del ejército iraquí se despliega cerca de las orillas del río Tigris para proteger la sede de la embajada de Estados Unidos en la “Zona Verde” fortificada de Bagdad el 8 de marzo de 2026. AFP
Por
Laura Chang
  • 08/03/2026 10:16
El mensaje parece dirigido tanto a Estados Unidos como a Israel, dos países a los que Teherán acusa de participar activamente en las operaciones militares contra su territorio y sus aliados en la región.

Irán lanzó una advertencia que vuelve a elevar la tensión en Oriente Medio. El portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, afirmó que las fuerzas armadas de la República Islámica están preparadas para mantener al menos seis meses más de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones.

Las declaraciones, difundidas por la agencia iraní Fars, llegan en medio de un escenario regional cada vez más volátil, marcado por ataques cruzados y una escalada militar que mantiene en alerta a varios países.

“Podemos seguir luchando”

Según Naini, la estructura militar de Irán cuenta con la capacidad logística y operativa necesaria para sostener un conflicto prolongado.

“Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones”, aseguró el portavoz de los Guardianes de la Revolución.

El mensaje parece dirigido tanto a Estados Unidos como a Israel, dos países a los que Teherán acusa de participar activamente en las operaciones militares contra su territorio y sus aliados en la región.

Más de 200 objetivos atacados

El portavoz también reveló cifras que reflejan la magnitud del enfrentamiento. Según los Guardianes de la Revolución, más de 200 objetivos estadounidenses e israelíes en Oriente Medio han sido atacados desde el inicio del conflicto.

Aunque estas cifras no han sido verificadas de forma independiente, el dato refuerza la narrativa del gobierno iraní de que la confrontación ya se desarrolla en varios frentes y no se limita a un solo territorio.

VIDEOS
Lo Nuevo