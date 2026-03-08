Los últimos acontecimientos que marcan el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Nuevo balance de muertos en Líbano -

Los bombardeos israelíes sobre Líbano han matado desde el lunes a 394 personas, incluidos 83 niños y 42 mujeres, anunció este domingo el ministro de Salud, Rakan Rakan Naseredin.

- Oración del papa -

El papa León XIV rezó este domingo al final del ángelus para que “cese el bramido de las bombas, se acallen las bombas y se abra un espacio de diálogo en el que se escuchen las voces de los pueblos”.

- Un sucesor para Alí Jamenei -

La Asamblea de Expertos, una instancia encargada de designar al sucesor del líder supremo Alí Jamenei, muerto en el primer día de los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero, anunció que una mayoría había respaldado a un candidato.

Sin embargo, aún no se reveló su nombre.

- Misiles iraníes contra Israel y una base aérea en Jordania -

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, anunciaron este domingo que dispararon misiles hacia Tel Aviv y Beersheva, en el sur de Israel, y hacia la base aérea de Al Azraq, en Jordania.

- 117 iraníes evacuados de Líbano en un avión ruso -

“117 iraníes, incluidos diplomáticos y empleados de la embajada, fueron evacuados a bordo de un avión ruso que salió de Beirut la noche del sábado al domingo”, anunció un alto cargo libanés.

- Cuatro depósitos petroleros de Teherán y los alrededores atacados -

Cuatro depósitos de petróleo y un centro logístico de productos petroleros, situados en Teherán y sus alrededores, fueron bombardeados el sábado por la noche por Estados Unidos e Israel, indicó el domingo Keramat Veyskaram, un directivo de la compañía nacional de distribución de esos productos.

Según él, cuatro personas murieron, incluidos dos conductores de camiones cisterna.

Tras los bombardeos, se interrumpió “temporalmente” la distribución de combustible en Teherán, anunció el gobernador Mohmmad Sadegh Motamedi, citado por la agencia Irna.

Se trata del primer ataque reportado contra infraestructuras petroleras iraníes.

- Israel ataca objetivos militares iraníes -

El ejército israelí anunció que el domingo por la mañana lanzó una serie de ataques contra objetivos militares “en todo Irán”.

- Irán, capaz de luchar durante seis meses más -

“Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones”, aseguró el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, citado por la agencia de noticias Fars.

Esa unidad de élite afirmó haber atacado ya más de 200 objetivos estadounidenses e israelíes en Oriente Medio desde el inicio del conflicto.

- Ataque contra un hotel de Beirut -

Un ataque israelí contra el hotel Ramada, en el centro de Beirut, causó al menos cuatro muertos y 10 heridos el domingo al amanecer, según el Ministerio de Salud libanés.

Horas después, el ejército israelí anunció que había atacado en Beirut a comandantes de los Guardianes de la Revolución iraníes que operaban en el Líbano. Habló de un “ataque de precisión”.

- Ataques en el Golfo -

Los países del Golfo sufrieron este domingo nuevos ataques con misiles y drones, entre ellos Kuwait, cuyos depósitos de combustible en su aeropuerto internacional fueron alcanzados.

En Baréin, tres personas resultaron heridas por la caída de fragmentos de misiles este domingo, indicó el Ministerio del Interior. Asimismo, un dron iraní dañó una planta desaladora este domingo, informaron las autoridades.

También se han registrado bombardeos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, cuyas autoridades anunciaron el sábado la muerte de una persona tras la caída de escombros en Dubái.

- “Obligados a responder” -

Poco después de los ataques en el Golfo el presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió: “si el enemigo intenta utilizar el territorio de un país para lanzar una agresión contra nuestro territorio, nos veremos obligados a responder”.

- Los israelíes se refugian -

Las sirenas de alerta antiaérea sonaron el domingo por la mañana en el norte y el sur de Israel para advertir de la llegada de misiles desde Irán, sin que se hayan registrado daños ni víctimas.

- China: la guerra “nunca debería haber ocurrido” -

El canciller chino, Wang Yi, señaló que la guerra en Oriente Medio “nunca debería haber ocurrido” y que “no beneficia a ninguna de las partes”.

“El mundo no puede volver a la ley de la selva”, aseveró.