Ataque a Irán: ¿Represión interna, programa nuclear o misiles? Las tres razones que explicarían la ofensiva de Estados Unidos

La pregunta que se repite en todo el planeta: Qué provocó que Estados Unidos atacara la madrugada de este sábado 28 de febrero a Irán.Además, los analistas indican que Israel se involucró en estos ataques debido al programa de misiles balísticos que tiene Irán.

El presidente Donald Trump destacó en su mensaje a la nación en la madrugada de este sábado desde su residencia en Mar-a-Lago que este fue un ataque preventivo.

Por su lado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de “acto bárbaro” que “constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.

Esta respuesta dependerá de que analista la conteste y a que ideología defienda. Por el momento, las tres opciones más repetidas son represión al pueblo, programa nuclear y que siguen fabricando misiles de largo alcance.

De acuerdo con el poder judicial de Irán, hasta el momento van 85 muertos, entre ellos 53 niñas quienes murieron en un presunto ataque de Israel a una escuela en el sur del país.

Mientras tanto Israel reporta un herido tras el impacto de un misil en Haifa, al norte del país.

La agencia EFE reportó que los equipos médicos de Israel, que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños.

El impacto del misil en Israel se produjo en la planta 20 del edificio y se detuvo en la 17.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán siguen a la violenta represión de unas protestas masivas por parte de la república islámica, que dejó más de 35 mil muertos, entre ellos manifestantes que eran horcados.

EFE reportó que a finales de diciembre estallaron en Teherán y otras ciudades de Irán protestas contra el empeoramiento de las condiciones económicas.

Por consiguiente, fueron reprimidas violentamente por los cuerpos de seguridad del régimen de Irán. No hay cifras oficiales, pero defensores de derechos humanos la elevan a más de 35 mil víctimas.

El otro motivo es que supuestamente el régimen iraní sigue con sus planes de desarrollar un robusto programa nuclear.

Por ese motivo, Estados Unidos e Irán tenían una serie de conversaciones “indirectas” en la ciudad de Ginebra.

No obstante, Trump había declarado antes del ataque que Irán y sus ayatolas tenían que entender que no era bueno meterse con Estados Unidos.

Por su lado, la Guardia Revolucionaria de Irán detalló que lanzó ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, reportó EFE.

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, declaró a la cadena estadounidense NBC que el “líder supremo”, Alí Jamenei, y los principales altos funcionarios del régimen estaban vivos.

“El ayatolá Jamenei está vivo, que yo sepa, y todos los oficiales de alto rango están vivos”, aseguró el canciller iraní en un reporte de AFP.

Pero un oficial militar israelí dijo a AFP, que varios altos cargos iraníes han sido “eliminados” en ataques selectivos.